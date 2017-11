Norwescy katolicy wypełniają ankietę o potrzebach duszpasterskich

Norwescy katolicy mogą do 7 listopada wypełniać anonimowy kwestionariusz, który ma pomóc w zrozumieniu potrzeb duszpasterskich na przyszłość. Biskup Oslo – Bernt Eidsvig utworzył grupę roboczą, która ma przeanalizować, jak powinna być zorganizowana praca duszpasterska w diecezji w najbliższych latach.

Jedno z 15 pytań ankiety dotyczy tego, co powinna robić diecezja, aby głosić Ewangelię i wspierać wierzących. Są też pytania o towarzyszenie rodzinom i dzieciom, o szkoły katolickie, o duszpasterstwo młodzieży po bierzmowaniu, o tematy kursów formacyjnych dla księży i diakonów, o to, jakie inicjatywy wzmocniłyby jedność między różnymi grupami w Kościele, o to, jakiej pomocy potrzebują parafie, by zrodziły się w nich inicjatywy charytatywne i w jaki sposób diecezja powinna angażować się w obronę życia.

W Norwegii istnieje 36 parafii katolickich, gromadzących około 145 tys. (na 5,2 mln mieszkańców).