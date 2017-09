Nowa szkoła, nowa lekcja religii

Zabrzmiał pierwszy dzwonek i przez najbliższe tygodnie tak uczniowie, jak i nauczyciele, i dyrektorzy będą uczyć się nowych realiów zreformowanej szkoły. Zmiany spotkają także katechetów, przed którymi w nowym roku szkolnym kilka nowości.

Pierwszą jest zapewne większy akcent, jaki polscy biskupi położyli na szkolne przygotowanie uczniów do bierzmowania. Według wydanych w kwietniu wskazań Konferencji Episkopatu Polski to właśnie lekcje religii w klasie szóstej, siódmej, a w przyszłości ósmej, mają pomóc młodzieży lepiej przygotować się do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. O tym, jak taka współpraca szkolnej i parafialnej katechezy ma w praktyce wyglądać, zdecydują kurie, wskazując konkretne wytyczne.

Problem, który dotyka wszystkich nauczycieli wygaszanych gimnazjów, to łączenie etatów w dwóch, a czasem nawet trzech placówkach. Mimo ogromnych starań proboszczów i kurialnych wydziałów nauczania, by miejsca pracy katechetów mieściły się w obrębie jednej parafii, bliska lokalizacja szkół nie zawsze jest możliwa. Dodatkowe dojazdy, podwójne rady pedagogiczne i zwiększone sterty dokumentów to wyzwanie, z którym zmierzy się kilka tysięcy nauczycieli religii.

Jednak największą próbą, która – w przeciwieństwie do poprzednich – wraca u początku każdego nowego roku szkolnego, jest sposób, w jaki w szkole mówić o Bogu i Kościele. To niełatwe zadanie, gdy coraz częściej religia staje się narzędziem do walki politycznej i ideologicznej. Niełatwe, gdy z powodu lenistwa czy niechęci coraz mniej uczniów chce słuchać w szkole o wierze, pobożności czy miłosierdziu.

Zachętą dla młodzieży może być autentyczne świadectwo katechety, połączone z gorliwością apostoła i ewangelizatora. To zadanie dla świeckich i duchownych nauczycieli religii, których pasję uczenia, wychowywania i przekazywania wiary zawsze traktować trzeba jako wyjątkowe powołanie.

Michał Plewka