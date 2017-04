Nowe połączenie lotnicze z Krakowa do Lourdes

Do Lourdes z Krakowa można dostać się drogą powietrzną. Lot tanią linią trwa dwie godziny. Pierwsi pielgrzymi z Małopolski dotarli już do Francji. W Lourdes rozpoczął się 1 kwietnia sezon pielgrzymkowy.

– Bardzo się cieszymy, że Polakom będzie do nas łatwiej i szybciej dotrzeć. W tym roku szczególnie w naszym sanktuarium będą modlitwy za rodziny, o ich duchowe uzdrowienie i wszelkie potrzebne łaski – podkreśla o. André Cabes, kustosz sanktuarium w Lourdes. Duchowny dodaje, że sanktuarium jest takim miejscem, gdzie przyjeżdżają przede wszystkim chorzy. – Lourdes jest miejscem, w którym dochodzi do uzdrowień ciała, ale jeszcze gorliwej będziemy się modlić, aby i dusza była zdrowa – podkreśla w rozmowie z KAI o. Cabes.

Na przyjęcie pielgrzymów z całego świata gotowy jest François Labadie, dyrektor specjalnego hotelu dla osób niepełnosprawnych. – W naszym wyjątkowym hotelu, który jest podobny do szpitala przygotowaliśmy kilkanaście tysięcy miejsc dla pielgrzymów, nawet z grupy bardzo chorych. Za kilka tygodni przyjedzie do nas grupa z Katowic. Staramy się planować z dużym wyprzedzeniem, tak aby nie było żadnych niespodzianek – mówił François Labadie.

Nazaretanka s. Franciszka z Polskiej Misji Katolickiej w Lourdes zaprasza wszystkich pielgrzymów z naszego kraju do odwiedzenia placówki, która jest położona na przepięknym wzgórzu. Rozpościera się stamtąd niezwykła panorama na miasto i sanktuarium. – Teraz pewnie będziemy mieć jeszcze większy ruch, wszak bezpośrednie, pierwsze połączenie lotnicze z Polską wiele zmienia. To już nie musi być jakaś wielka wyprawa. Zresztą zawsze powtarzam, że Pan Bóg pisze prosto po krzywych liniach – mówi s. Franciszka.

Na polskich pielgrzymów w sanktuarium czekają księża kamilianie, m.in. o. Zbigniew Musielak. – Pośród tak wielu narodowości pielgrzymi z Polski są jedną z liczniejszych nacji. Łącznie do Lourdes dociera około 6 milionów osób – dodaje zakonnik.

– Niewątpliwie transport drogą lotniczą ułatwi przyjazd do Lourdes dla osób starszych i chorych. Nasze lotnisko jest na to wszystko przygotowane. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i warunkami, aby pomóc chorym w każdej możliwej sprawie – mówi Monika Nowacka. Polka od kilku lat pracuje na francuskim lotnisku. – Wiele jest momentów bardzo wzruszających. Szczególnie ściska się serce podczas pielgrzymki dzieci chorych z Wielkiej Brytanii, które przylatują do nas każdego roku. Przed pielgrzymką przez 12 miesięcy jednym dzieckiem chorym opiekuje się dziecko zdrowe, które tutaj, na miejscu, towarzyszy swojemu koledze – dodaje M. Nowacka.

Pascale Fourtic z Biura Informacji Turystycznej w Lourdes podkreśla, że miasto jest bardzo dobrze przygotowane do tegorocznego sezonu pielgrzymkowego, który co roku trwa od kwietnia do końca października. – Dysponujemy doskonałą infrastrukturą hotelową, mamy około 12 tys. pokoi i 30 tys. łóżek. Ciekawostką jest to, że to największa liczba po Paryżu – informuje.

– Świetny czas przelotu, a do tego różne kombinacje z dniami pobytu na miejscu. Może to być np. czwartek-niedziela, ale także niedziela-czwartek, a dla tych, którzy mają więcej czasu, oczywiście cały tydzień – podkreśla z kolei Corine Rixens z francuskiego samorządu związanego z miastem Lourdes, który bardzo promuje połączenie z Francji do Krakowa.

Loty z Krakowa do Lourdes wykonuje irlandzka tania linia. Odbywają się one w każdy czwartek i niedzielę. Samolot z Małopolski wyrusza w czwarty dzień tygodnia o godz. 17.05, na miejscu melduje się o 19.50. W drogę powrotną wyrusza o 20.15. W Balicach ląduje o 23.00. W niedzielę zaś odlot z Krakowa jest o 7.40. Boeing 737-800 na lotnisku w Lourdes planowano powinien pojawić się o 10.25. Do Polski wyrusza po 25 minutach postoju we Francji.

Podczas pobytu w Lourdes nie sposób nie zobaczyć Pirenejów. Francuzi oferują spacery po górskich szlakach. Szczególnie warto, a nawet trzeba udać się do lodowca Cirque de Gavarnie, wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Bardzo dobrze rozbudowa jest także sieć wyciągów narciarskich i obiektów spa.

W trwający weekendy grupa dziennikarzy z Polski, m.in. „Gościa Niedzielnego”, KAI, PAP uczestniczy w wyjeździe zorganizowanym przez lotniska w Krakowie i Lourdes oraz przez francuski samorząd. Na pokład samolotu, którym w czwartek 30 marca dziennikarze przylecieli do Francji, weszli przedstawiciele lotniska, francuskiego samorządu, przedsiębiorcy, duchowni i odlecieli do Krakowa. W Małopolsce zwiedzili m.in. centrum miasta, Wawel. Pojechali także do Oświęcimia i Wieliczki. Wizyta polskiej i francuskiej grupy zakończy się w niedzielę 2 kwietnia.