Nowy duszpasterz młodych archidiecezji krakowskiej: chcemy pokazać młodym, że Kościół jest dla nich otwarty

Chcemy, aby młodzi dobrze czuli się w Kościele – deklaruje w rozmowie z KAI ks. Łukasz Michalczewski, nowy duszpasterz młodzieży w archidiecezji krakowskiej. Kapłan podkreśla, że w budowaniu nowych struktur duszpasterstwa będzie korzystał z najlepszych doświadczeń ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży.

Priorytetem dla nowego duszpasterza i jego współpracowników jest praca u podstaw, czyli bycie z młodzieżą na co dzień. – Chcemy, aby młodzi dobrze czuli się w Kościele. Obecność kapłana jest bardzo ważna. Jego zaangażowanie, modlitwa i przykład życia dają perspektywę i możliwości. Wielkie eventy, koncerty, wydarzenia to za mało. Kapłan musi być przy młodzieży – podkreśla ks. Michalczewski.

Według niego, konieczne jest pokazanie tych inicjatyw, które Kościół dziś oferuje młodym. – Wiele robimy, ale tego nie widać. Zależy nam na tym, by młodzi zobaczyli, że Kościół im wiele daje i żeby zapragnęli z tego czerpać. Są grupy formacyjne, w których można być, wydarzenia, w których można uczestniczyć, wyjazdy, gdzie można się integrować i formować na rekolekcjach. Chodzi o to, żeby pokazać młodym drogi, które mogą w Kościele podejmować – wyjaśnia.

Największą siłą krakowskiej młodzieży według duszpasterza są: jedność, radość i miłosierne serca. Docenia to, że młodzi ludzie potrafią się jednoczyć i obce są im podziały, które dotykają społeczeństwo. Cieszy go to, że gdy młodzi pojawiają się w kościele, od razu wnoszą ze sobą ducha radości z przebywania blisko Boga.

– Młodzi mają też niesamowicie miłosierne serca. To, co przeżywają w spotkaniu z Chrystusem, przenoszą potem na konkretne czyny i są to najczęściej czyny miłosierdzia – mówi kapłan. Dodał, że bogactwo tych inicjatyw pokazała nagroda metropolity krakowskiego „Młodość – projekt życia”, która w tym roku została przyznana po raz pierwszy. – Młodzi kontynuują wielkie tradycje Krakowa, który nie bez powodu nazywany jest stolicą Miłosierdzia – podkreśla ks. Michalczewski.

Dostrzega on także siłę wolontariatu, który uaktywnił się i rozwinął w czasie przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. – W naszej archidiecezji ten kierunek jest bardzo silny, grup wolontaryjnych jest wiele, przeżywają swój rozkwit i bardzo chcą działać. To jest konkretny wymiar ich zaangażowania – twierdzi.

Nawiązując do przemówienia papieża Franciszka, wygłoszonego na krakowskich Błoniach podczas drogi krzyżowej, ks. Michalczewski wyznaje, że chciałby, aby młodzi stawali się „bohaterami służby”. – Stać się bohaterem to wielkie wyzwanie dla młodych. Chciałbym, żeby młodzi stawali się bohaterami dzięki spotkaniu z Chrystusem: w prostych, codziennych sprawach – zaznacza.

Przed duszpasterstwem młodych w archidiecezji stoi także wyzwanie związane z przyszłorocznym synodem biskupów o młodzieży. – Będziemy wyciągać wnioski z analizy ankiet wypełnionych przez młodych i angażować się na tyle, na ile papież będzie tego od nas oczekiwał – deklaruje ks. Michalczewski.

Duszpasterz informuje także, że będą wzmacniane dobre doświadczenia ŚDM, zwłaszcza struktury dekanalne. – Chcemy, aby w każdym dekanacie był młody człowiek, współpracownik duszpasterza, który będzie aktywizował młodych i zachęcał do działań. To jest struktura, która zdała egzamin przy ŚDM i na nią będziemy stawiać – zapowiada. W planach są m.in. szkolenia dla młodych liderów. Ks. Michalczewski będzie też przekonywał księży, że młodzi, którzy zaangażowali się w ŚDM duchowo i organizacyjnie, mogą im wiele pomóc w parafii i warto im zaufać.

Ks. Łukasz Michalczewski ma 34 lata. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 roku. Pracował w Modlnicy i Dziekanowicach, gdzie prowadził prężnie działające duszpasterstwo tamtejszej młodzieży. Angażował się również w pracę Komitetu Organizacyjnego ŚDM. Obecnie pełni funkcję archidiecezjalnego duszpasterza młodzieży w Krakowie.