Biskupi obradują w Zakopanem

– Jeśli chodzi o Wytyczne dotyczące duszpasterstwa małżeństw i rodzin, to praca nad nimi będzie jeszcze kontynuowana – powiedział KAI abp Stanisław Gądecki, w trakcie obrad Episkopatu w Zakopanem. Dodał, że uzupełnione i zaktualizowane – w świetle adhortacji papieskiej „Amoris Laetitia” – zostanie także Dyrektorium ws. duszpasterstwa małżeństw i rodzin, przyjęte przez Episkopat w 2003 r.

„Wytyczne są w tej chwili dość dobrze opracowane, niemniej wymagają uzupełnienia pewnych luk” – powiedział abp Gądecki i dodał, że spodziewa się ich przyjęcia na jesiennym zebraniu Episkopatu. Wytyczne będą składać się z trzech części poświęconych kolejno: przygotowaniu do małżeństwa, duszpasterstwu rodzin oraz związkom niesakramentalnym.

Do Wytycznych zostanie też dołączone opracowanie nt. Komunii św. dla osób rozwiedzionych i żyjących w ponownych związkach cywilnych, przygotowane przez abp. Henryka Hosera.

Opracowanie uwzględni nauczanie papieża Franciszka wyłożone w adhortacji „Amoris laetitia„. Abp Stanisław Gądecki zwraca uwagę, że dokument nie będzie „interpretowaniem” papieża i jego nauczania wyłożonego w adhortacji „Amoris laetitia” ale materiałem, który ma być użyteczny dla kapłanów i wiernych.

Abp Gądecki poinformował również, że został przyjęty przez biskupów nowy program duszpasterski, który jest skoncentrowany wokół przygotowania do bierzmowania. „Został on nie tylko przedstawiony przez abp. Wiktora Skworca, ale i przyjęty beż żadnej dyskusji” – dodał.

Przekazane też zostały biskupom konkretne, już opublikowane materiały, które mają ułatwić realizację programu duszpasterskiego w poszczególnych parafiach i wspólnotach wiernych. Składają się one z pięciu odrębnych zeszytów, teologiczno-pastoralnego, homiletycznego, liturgicznego, katechetycznego i maryjnego. „Gratuluję abp. Wiktorowi Skworcowi, który jako przewodniczący Komisji KEP ds. Duszpasterstwa, był za niego odpowiedzialny” – powiedział przewodniczący Episkopatu.

Nowy program duszpasterski na lata 2017-2019, przebiegać będzie pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Natomiast najbliższy rok duszpasterski, 2017/2018 ma upłynąć pod hasłem „Otrzymaliśmy w darze Ducha Świętego” (por. Dz 2,38) i koncentrować się na przypomnieniu wiernym znaczenia sakramentu bierzmowania.

Abp Gądecki mówił także o znaczeniu „Aktu oddania Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi”, który zostanie odnowiony przez Episkopat w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Zdaniem przewodniczącego Episkopatu Akt ten jest sprawą o „tyle ważną, że w stulecie objawień fatimskich wychodzi naprzeciw pragnieniu wyrażonemu przez Matkę Bożą, i związanej z tym obietnicy, że Niepokalane Serce zwycięży, jeśli chodzi o tych, którzy oddają się mu w opiekę”.

Abp Gądecki wyjaśnił, że odnowienie „Aktu oddania Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi” jest powtórzeniem i dopełnieniem tego, co dokonał w 1946 r. kard. August Hlond wraz z Episkopatem. „Powtórzenie Aktu oddania Niepokalanemu Sercu Maryi jest konieczne, dlatego, że pokolenia przychodzą i odchodzą, a orędzie Matki Bożej trwa. Zmieniają się też zagrożenia, gdyż wówczas chodziło o marksizm i o komunizm, a teraz mamy inne wersje tej samej ideologii” – wyjaśnił.

Akt ten – zdaniem przewodniczącego Episkopatu – stanowi również istotne dopełnienie tego, co dokonane zostało jesienią ub. r. w akcie przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.

Abp Gądecki pytany o obecność Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy na uroczystości odnowienia „Aktu oddania Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi”, odpowiedział, że jest to osobistą wolą Prezydenta, a czyni to jako wierny Kościoła w Polsce. „Tak jak każdy obywatel Polski, Pan Prezydent ma pełne prawo do tego, aby swą wiarę objawiać nie tylko w sposób prywatny, ale także publicznie” – skonstatował.

We wrześniu odbędzie się prezentacja nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce – zapowiedział podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem abp Wiktor Skworc. Opracowany według nowej formuły program duszpasterski będzie obowiązywać od grudnia, wraz z rozpoczęciem nowego roku liturgicznego.

Nowy program duszpasterski zatytułowany „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” będzie częścią dwuletniego cyklu koncentrującego się na odkrywaniu tajemnicy Ducha Świętego. „Po czasie pracy nad świadomością chrzcielną, chcemy pochylić się nad świadomością, tego, że winniśmy być narzędziami Ducha Świętego i przemiany świata” – wyjaśnia KAI przewodniczący Komisji Duszpasterskiej KEP, abp Wiktor Skworc. Hierarcha zapowiada również, że oficjalna prezentacja nowego programu nastąpi we wrześniu.

Przyjęty podczas 376. zebrania plenarnego KEP program ma przybliżyć wiernym osobę Ducha Świętego. „Zależy nam na tym, by obudzić w wiernych większą świadomość tego, że jesteśmy narzędziami Ducha Świętego. To Duch Święty przez nas zmienia oblicze ziemi” – mówi przewodniczący komisji duszpasterskiej. Hierarcha zwraca również uwagę, że w nowym programie biskupi chcą dotrzeć do wszystkich bierzmowanych, aby uświadomić im znaczenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Program duszpasterski na rok 2017/2018 przygotowany został w oparciu o nową formułę. Publikacja została podzielona na pięć zeszytów tematycznych. To odpowiedź na prośbę księży, którzy sygnalizowali potrzebę przygotowania programu duszpasterskiego w praktycznej formie, przydatnej w codziennej pracy z wiernymi. Dlatego powstały osobne zeszyty: homiletyczny, katechetyczny, liturgiczny, mariologiczny i teologiczno-pastoralny.

376. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski trwa od 6 do 7 czerwca br. w Zakopanem. Biskupi omówią również m.in. stan prac nad wytycznymi ws. duszpasterstwa małżeństwa i rodziny w świetle adhortacji papieskiej „Amoris laetitia”. Wybrany zostanie również nowy dyrektor Caritas Polska.

We wtorek po południu w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach polscy hierarchowie odnowią Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.