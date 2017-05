Nowy Sącz: „Promyczki Dobra” mają 25 lat

Początkowa była to schola działająca przy parafii, z czasem udało nam się stworzyć uważam ewenement, bo trudno o drugi taki zespół w Polsce” – mówi założyciel i kierownik „Promyczków Dobra” ks. Andrzej Mulka. Jubileuszowe obchody, pod patronatem KAI, odbywają się w dn. 20-21 maja.

Do Zespołu „Promyczki Dobra” należy 80 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Z grupą współpracują: zespół muzyczny, instruktorzy , a także kompozytorzy, którzy piszą dla „Promyczków Dobra” specjalne utwory.

„Niektórzy członkowie zespołu rozwijają się dalej muzycznie, kończą szkoły, biorą udział w przeglądach i festiwalach, ale my nie robimy z dzieci gwiazd. Cieszę się, że pracują nad sobą, rozwijają pasje, a po latach studiują. Inni jadą w świat, zakładają rodziny, mają dzieci. Może one także kiedyś przyjdą do zespołu”- dodaje ks. Mulka.

Obchody ćwierćwiecza „Promyczków Dobra” rozpoczną się w sobotę o 18:00 nabożeństwem majowym w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Później przewidziano pamiątkowe zdjęcie wszystkich „Promyczków”, które dotrą na spotkanie.

W niedzielę, 21 maja „Promyczki” spotkają się o 15:30 na Mszy świętej w bazylice św. Małgorzaty poprzedzonej koronką do Miłosierdzia Bożego. Po nabożeństwie, o 17:00, uczestnicy obchodów złożą wiązanki kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.

„Zespół miał bardzo duże związki z Ojcem Świętym. Byliśmy w Watykanie na pięciu imieninach Jana Pawła II ze specjalnym utworem – toastem. Najbardziej znany to Hej. Baco” – przypomina ks. Andrzej Mulka.

Po złożeniu kwiatów nastąpi przemarsz do Parku Strzeleckiego przy muzyce młodzieżowej orkiestry z Dobrynina. Kulminacją uroczystości będzie jubileuszowy koncert zespołu „Promyczki Dobra” w Parku Strzeleckim o godz. 18:00. Koncert jest pomyślany jako synteza twórczości z 25 lat istnienia zespołu.

Zespół dziecięcy „Promyczki Dobra” początkowo działał przy bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a od 23 lat pod auspicjami Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. „ Zespół zawsze skupiał wiele utalentowanych dzieci. Ci ludzie mają dziś swoje dzieci, które teraz przychodzą do zespołu” – nie kryje satysfakcji Milena Małecka-Rogal, dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak przewodniczy honorowemu komitetowi obchodów jubileuszu.

„ 25 lat funkcjonowania to jest dowód na to, że trzeba było naprawdę dużo wysiłku i zaangażowania, by taki jubileusz osiągnąć. Ten jubileusz jest szansą, żeby sądeczanie jeszcze lepiej poznali „Promyczki Dobra” i ich dorobek. Większość sądeczan pamięta początki zespołu przy bazylice, a dzisiaj to już jest pełny profesjonalizm, zauważany nie tylko w kraju, ale i za granicą” – podkreśla prezydent Nowego Sącza.

Z okazji jubileuszu ukazała się specjalna dwunasta płyta zespołu pt. „Aureola”, na której są piosenki o polskich świętych i błogosławionych. Promyczki zaśpiewały razem z Małgorzatą Kożuchowską, Łukaszem Golcem, Tadeuszem Chudeckim, Agnieszką Janus i Katarzyną Rogal.

Zespół „Promyczki Dobra”, a wcześniej „Promyczki” to zespół dziecięcy działający w Nowym Sączu od 1991 roku. Przez długi czas dzieci z zespołu śpiewały lubiane piosenki pielgrzymkowe i oazowe. W roku 2003 zespół rozpoczął współpracę z kompozytorem i pianistą jazzowym Joachimem Menclem, który dla zespołu komponuje piosenki, tworzy aranżacje i jest producentem muzycznym nowych płyt. Z okazji Roku Wiary (2013) roku zespół zwrócił się z prośbą do krakowskiego kompozytora Piotra Pałki o skomponowanie pieśni liturgicznych i części stałych na msze dla dzieci.

Kontynuacją tej współpracy jest nagranie Koronki do Bożego Miłosierdzia, która towarzyszyła pielgrzymom podążającym do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w czasie ŚDM – Kraków 2016. Począwszy od 2015 roku zespół włączył do swojego repertuaru kompozycje Dariusza Janusa napisane do serii filmów „Aureola – od Stanisława do Karola”. Zespół występuje zarówno w składzie bardzo kameralnym jak również z towarzyszeniem profesjonalnych muzyków. W 2015 roku zespół nagrał płytę CD „Z kolędą u Jana Pawła II” na której dzieciom towarzyszy Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza. Zespół żegnał też papieża Franciszka na lotnisku w Balicach po ŚDM Kraków 2016.