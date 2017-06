Nowy Targ: całodzienne spotkanie ewangelizacyjne „Jezus na lodowisku”

Pod hasłem „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” odbyła się w sobotę 10 czerwca czwarta edycja wydarzenia ewangelizacyjnego „Jezus na lodowisku”. Mszę św. na lodowisku odprawił bp Grzegorz Ryś.

Podczas już czwartego wydarzenia ewangelizacyjnego „Jezus na lodowisku” uczestnicy spotkania mogli pomodlić się przy relikwiach św. Zelii i Ludwika Martin, rodziców św. Teresy z Lisieux. Odbyła się również konferencja, którą wygłosił o. Jerzy Kielech.

Pod koniec dnia Eucharystii przewodniczył bp Grzegorz Ryś. – To jeden z najważniejszych momentów tego wieczoru, tego spotkania. Nastąpi rozesłanie i wyjdziecie stąd. Chodzi o to, abyście mieli w sobie tyle miłości, aby – jak mówi papież Franciszek – przyciągnąć do Chrystusa drugiego człowieka. Byłoby cudownie, gdyby was zobaczyli, że można z Nim żyć, cieszyć się albo smucić się z Nim – podkreślił bp Ryś.

W tym roku podczas wydarzenia „Jezus na lodowisku” odbyła się kwesta na rzecz dzieci z Aleppo. Zebrane środki zostaną przekazane w całości potrzebującym przez Salezjański Wolontariat Misyjny. Jeden z wolontariuszy opowiedział o swojej pracy w Syrii.

Nowotarskie wydarzenie ewangelizacyjne zostało dofinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Targu, a uczestniczyło w nim wiele osób, także spoza Podhala.

Przez cały dzień można było skorzystać z sakramentu pojednania, była także specjalna kaplica z Najświętszym Sakramentem. Na pomoc w opiece nad najmłodszymi mogli liczyć rodzice, bo działała strefa malucha. Do nabycia były też nowości z rynku wydawniczego o tematyce religijnej.