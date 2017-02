Nowy Targ: uczniowie zetną swoje włosy, z których powstaną peruki dla chorych na raka

„Rollujmy raka!” – to hasło kampanii prowadzonej przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu. Młodzi górale ścinają swoje włosy, które trafiają potem na materiał na peruki.

Akcję koordynują nauczycielki Katarzyna Kozak i Elżbieta Bogaczyk. – Apelujemy do każdego, kto ma długie włosy i może je ściąć razem z nami, aby to uczynił. Razem pomóżmy chorym na raka! – zachęcają panie nauczycielki. Ścięte na miejscu włosy, zostaną wysłane do fundacji Rak ‚n’Roll Wygraj życie! Rollujmy raka! – a następnie potem w formie peruk zostaną bezpłatnie przekazane walczącym z rakiem.

Akcja „Rollujmy raka!” została poprzedzona warsztatami „Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi”, które prowadziły Podhalańskie Amazonki. – Bardzo się cieszymy z takiej współpracy, to właśnie tutaj po raz pierwszy spotkamy się także z rodzicami uczniów, aby i im uświadomić jak ważna jest profilaktyka związana z badaniem piersi – mówi Ewa Palider z Podhalańskich Amazonek.

Podczas spotkania uczniowie mogli poznać odpowiedzi na kilka ważnych pytań: dlaczego powinnam dbać o własne piersi?, co powinna robić rozsądna kobieta, co to jest mammografia i ultrasonografia, co powinno zaniepokoić nas w czasie obserwacji piersi?

Spotkanie z Podhalańskimi Amazonkami odbyło się w ramach akcji „Noś długie włosy jak my! Oddaj włosy! Pomóż chorym na raka!”. Finał akcji odbędzie się 1 marca, w godz. 11.00 – 14.00 w auli Zespołu szkół nr 1.