Nuncjusz w Popowie: w małżeństwie ważne jest przebaczenie

O ważnej roli przebaczenia w życiu małżeńskim mówił wczoraj w Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej w Popowie abp Salvatore Pennacchio. Nuncjusz apostolski w Polsce przewodniczył Mszy św. z udziałem par małżeńskich, obchodzących swoje jubileusze małżeńskie. Mszę koncelebrował biskup płocki Piotr Libera. Pary odnowiły podczas Mszy św. przyrzeczenia małżeńskie.

Abp Pennacchio powiedział w homilii, że w małżeństwie trzeba pamiętać o tym, że człowiek nie żyje tyko dla siebie i że ważne w jego życiu jest przebaczenie.

Nuncjusz zaznaczył, że złość i gniew najwięcej szkody wyrządzają człowiekowi, który żywi do innych takie uczucia. Jeśli będą one pielęgnowane, mogą skłonić do szukania zemsty. Dlatego potrzebna jest pokora, która sprawi powściągliwość w gniewie. Trzeba też dostrzec własne braki, grzechy, zło.

Zwrócił uwagę, że sytuacja może się odwrócić i człowiek sam będzie potrzebować Bożego przebaczenia: „Prosić Boga o przebaczenie, gdy samemu się nie potrafi przebaczać, można tylko z wielkim wstydem na twarzy” – wskazał kaznodzieja.

Abp Pennacchio odniósł się też do słów papieża Franciszka z 2014 roku, który mówiąc o sakramencie małżeństwa i życiu rodzinnym stwierdził, że jest ono trudne: człowiek jest przecież niedoskonały, więc w małżeństwie mogą pojawić się kłótnie. Jednak „Sekret polega na tym, że miłość jest silniejsza od chwil kłótni”. Ojciec św. dał też dość prostą receptę, jak odkryć ten sekret – poprosił, aby nie kończyć dnia bez pogodzenia się oraz by używać w życiu małżeńskim trzech ważnych słów: proszę, dziękuję, przepraszam.

„Nikt z nas nie żyje dla siebie – przypomina św. Paweł. Żyjemy dla Boga, w relacji do Boga. Są też dwa najważniejsze przykazania: miłości Boga i bliźniego. Można je również zastosować do naszych relacji z drugim człowiekiem, zwłaszcza, gdy są to tak bliskie relacje jak małżeństwo i rodzina” – zaakcentował przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Polsce.

„Maryja – Pani tego sanktuarium, wzór pokory i łagodności, niech nas każdego dnia wspomaga w byciu wiernymi Chrystusowi” – modlił się arcybiskup.

Podczas Mszy św. odbyło się też odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, które poprowadził biskup płocki Piotr Libera. Ponownie powtórzyło je kilkadziesiąt par małżeńskich z parafii Popowo, dekanatu serockiego i diecezji płockiej, obchodzących 60-, 50- i 25-lecie małżeństwa.

Zaprosił je do Sanktuarium Matki Bożej Popowskiej, Matki Nadziei proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Popowie ks. dr Remigiusz Stacherski. Stwierdził on, że uroczystość w Popowie jest wypełnieniem przesłania roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, co z kolei biskup płocki Piotr Libera uzupełnił słowami „W rodzinie i przez rodzinę”.

Na pamiątkę każda z par małżeńskich otrzymała krzyż św. Damiana, które pobłogosławił bp Piotr Libera. Dziękując abp. Pennacchio za obecność w Popowie zaznaczył, że to pierwsza celebracja nuncjusza apostolskiego w diecezji płockiej.

Mszę św. w Popowie poprzedziła modlitwa różańcowa w intencji jubilatów.