O. Augustyn gościem kolejnego wykładu „Duchowość dla Warszawy”

O. Józef Augustyn SJ był gościem trzeciego już wykładu z cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Spotkanie, które 9 marca odbyło się w Centralnej Bibliotece Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu, organizował Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Tym razem tematem wykładu była „Duchowość człowieka zniechęconego i zapracowanego”.

W swoim wystąpieniu o. dr hab. Józef Augustyn zwrócił uwagę na realia dzisiejszego świata, który odrzucając obecność Boga i promując sukces za wszelką cenę, staje się w rzeczywistości coraz bardziej nieludzki. Jako wielką przeszkodę w duchowym rozwoju człowieka ceniony kierownik duchowy i rekolekcjonista wskazał na niszczące człowieka „humanizowanie grzechu”, czyli pomniejszanie jego negatywnego wpływu i konsekwencji w życiu człowieka. Życie duchowe, kontynuował jezuita, to nie to samo co zwykła religijność, to życie otwarte na Ducha Świętego i Jego prowadzenie, co jest zauważalne w modlitwie człowieka.

Jak zauważył o. Augustyn taka otwartość sprawia, iż życie ludzkie nabiera sensu, pozostawia ślad i staje się inspirujące dla innych. Podjęcie życia duchowego wiąże się jednak z wieloma wymaganiami; potrzeba hojności, zaangażowania, wyrzeczenia się tego, co szkodzi w rozwoju duchowym, zaufania Bogu i pokory.

Po wykładzie o. Józef odpowiadał na pytania uczestników, doprecyzowując wybrane kwestie.

Kolejne spotkanie z cyklu „Duchowość dla Warszawy” odbędzie się 25 maja o godz. 19.00 w gmachu Biblioteki Rolniczej.

„Duchowość dla Warszawy” to jedna z wielu inicjatyw Papieskiego Wydziału Teologicznego – wyższej uczelni teologicznej, która funkcjonuje od niemal trzydziestu lat. W sumie, w roku akademickim 2016/2017 zaplanowano cztery wykłady – dwa w semestrze zimowym a dwa – w letnim. Wstęp na spotkania jest wolny, mogą w nich uczestniczyć chętni niezależnie od wieku.