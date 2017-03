O. Bashobora w Radomiu: jeśli się nawrócimy, Bóg nam przebaczy

Znany charyzmatyk o. John Bashobora przebywał dzisiaj w Radomiu. Prowadził zamknięte rekolekcje w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Spotkanie zgromadziło 2 tysiące osób.

Centralnym punktem spotkania była Msza święta, której przewodniczył ks. Marcin Andrzejewski, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Radomiu. Przez wiele lat był misjonarzem w Kamerunie.

Wiernych przywitał ks. Sławomir Płusa, egzorcysta i dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w diecezji radomskiej. – Eucharystia to najważniejszy moment naszych rekolekcji. Bóg się uobecnia w Najświętszej Ofierze. Jesteśmy tu, aby wiara w nas rosła, a Słowo Boże pomogło nam, abyśmy zwrócili się do Chrystusa. Otwórzcie serca na miłość Jezusa. Jesteśmy zaproszeni, aby się nawracać – mówił ks. Płusa.

Homilię wygłosił o. John Bashobora. On też odmawiał modlitwę o uzdrowienie. – Przed nami wielkie wyzwanie, aby spełniać wolę Boga. Jeśli się nawrócimy, Bóg nam przebaczy. Dzisiaj patrzy na nas i nasze rodziny z miłosierdziem – mówił kapłan z Ugandy.

W czasie nauk rekolekcyjnych o. Bashobora mówił, że Bóg kocha każdego człowieka i pragnie, abyśmy porzucili grzeszne życie i wrócili na drogę prawdy i miłości. – Lęk, czy choroby nie pochodzą od Boga. Są to działania diabła, który chce zniszczyć ludzkość – powiedział charyzmatyk z Ugandy.

O. Bashobora odniósł się również do manifestacji feministek, które odbywają się dzisiaj w kilku polskich miastach. – To nie jest czas na bunt, demonstracje. To czas, by radować się, że jesteś kobietą. 8 marca to świętowanie, a nie potępianie. W Ugandzie przynosimy żółte kwiaty, bo u nas kobiety są szefami w rodzinie. Dzisiaj kobiety zamiast świętować, zaczynają maszerować. To szatańskie. On nie chce byś świętowała – mówił kapłan z Ugandy.

Odniósł się również do osoby Donalda Tuska. – Słyszę teraz, że zdradził Polskę. Ale wyobraźcie sobie, że pojawia się na Mszy świętej. Jedni klaszczą, bo wiele od niego uzyskali, a inni zaczynają buczeć. Ale Jezus powiedziałby: jesteś mój, kocham cię, chce przemienić twoje życie, nie patrzę na Tuska, lecz patrzę na mojego syna – mówił o. Bashobora.