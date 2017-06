O. Knotz: Małżeństwa powinny się cieszyć sferą seksualną!

„Kiedy się kochacie w małżeństwie, dbacie o swoje życie duchowe, bo tak zaplanował to Pan Bóg, taki jest Jego zamysł, byście cieszyli się życiem i sferą seksualną” – zachęcał o. Ksawery Knotz OFMCap, który spotkał się w salwatoriańskiej parafii w Cygańskim Lesie, dzielnicy Bielska-Białej, z uczestnikami tygodnia modlitw za powołanych do małżeństwa „Tak na serio”. Zakonnik wygłosił wykład pt. „Być blisko – jak budować małżeństwo pełne czułości i intymności”.

We wstępie o. Knotz wyjaśnił, że zmysły są potrzebne, by wejść w relację z drugim człowiekiem. „Nasze ciało daje możliwość kontaktu z inną cielesną osobą. To olbrzymia wartość” – podkreślił mówca, wskazując na zagrożenie w relacjach małżeńskich, jakim jest fałszywe, dualistyczne rozdarcie, deprecjonujące zmysłowość na rzecz specyficznie rozumianej duchowości. „Tak naprawdę, kiedy się kochacie w małżeństwie, dbacie o swoje życie duchowe, bo tak zaplanował to Pan Bóg, taki jest Jego zamysł, byście cieszyli się życiem i sferą seksualną” – dodał.

„Duchowy znaczy relacyjny. Człowiek duchowy wchodzi w relacje, nie jest skoncentrowany na sobie, nie jest obojętny wobec innych. Tak samo jesteśmy relacyjni wobec Pana Boga” – wytłumaczył. Ukazał jednocześnie przykłady życia i aktywności bezrelacyjnej. „Tam, gdzie człowiek zamyka się w sobie, w swoim świecie doznań, ten człowiek jest cielesny. Bo nie umie wchodzić w relacje. Jeżeli małżonkowie wchodzą w relacje, budują relacje, przez ciało budują więź, wykorzystują wszystkie zmysły, żeby siebie widzieć, kochać, rozmawiać, pomagać, współżyć seksualnie, są relacyjni, a więc duchowi” – stwierdził zakonnik.

Zauważył też, że stworzonej w ten sposób wrażliwości nie da się zaprogramować. „Trzeba pielęgnować dobro, jakie powstaje między małżonkami, pielęgnować ten świat. Potem przychodzi wrażliwość: ludzie zaczynają być dla siebie bardziej czuli, bardziej się troszczyć o swoje życie seksualne” – podkreślił i zachęcił do odkrywania wyjątkowości sakramentu małżeństwa, w którym „małżonkowie, poprzez swoją płciowość, tworzą znak mężczyzny i kobiety”.

„Na czym polega wyjątkowość sakramentu małżeństwa?” – pytał autor „Seks jest boski, czyli erotyka katolika” i odpowiadał: „To Chrystus działa w więzi między małżonkami”.

Jak wytłumaczył prelegent, łaska sakramentu małżeństwa ma stworzyć jedność z dwóch całkowicie różnorodnych osób. Kapłan zachęcił, by budować tę jedność poprzez zapraszanie Pana Boga w swoje życie małżeńskie.

„W waszej wspólnocie małżeńskiej Bóg chce mieszkać. W tym sensie małżeństwo jest kwintesencją obecności Pana Boga w Kościele, czyli to jest najdoskonalsza wspólnota, gdzie Chrystus może się najpełniej objawić przez miłość męża i żony na mocy sakramentu małżeństwa” – stwierdził duchowny i przypomniał, że „obecność sakramentalna Chrystusa w małżeństwie jest obecnością pewną”.

„Działanie łaski, działanie Ducha Świętego często zaskakuje małżonków. Jak się ma świadomość, że oto tutaj jest Chrystus między nami, nagle wiele problemów się rozwiązuje w zaskakujący sposób. To jest niewykorzystany potencjał, niewykorzystana i zakryta łaska. Mówimy dużo o małżeństwie i rodzinie, ale tej łaski mało kto jest świadomy” – zaznaczył.

Według o. Knotza, aby Bóg objawił się w relacji małżeńskiej, należy pogłębiać więź małżeńską. Przestrzegł jednocześnie, by nasze wyobrażenia o tym, jak być dobrą żoną lub dobrym mężem, konfrontować z rzeczywistością, polegającą na tym, że małżonkowie wzajemnie słuchają i odpowiadają wzajemnie na swe potrzeby i pragnienia.

Ojciec kapucyn powtórzył, że pogłębianie więzi małżeńskiej prowadzi do Boga i budowania własnej świętości. „Widzialnym znakiem więzi, w której obecny jest Chrystus w sposób niewidzialny, jest ciało w jego męskości i kobiecości. Jesteście objawieniem Pana Boga na ziemi” – zwrócił się do małżeństw, biorących udział w spotkaniu.

„Chrystus przychodzi przez wasze ciała, przez wasze zmysły. Jeśli w ten sposób nie będziemy myśleć o zmysłowości, to nie odkryjemy w ogóle sakramentu małżeństwa” – dodał. „Bóg objawia się poprzez ciało współmałżonka” – podkreślił.

Spotkanie z zakonnikiem poprzedziła Msza św., podczas której jej uczestnicy modlili się „za bojących się przyjąć sakrament małżeństwa”.

Ojciec dr Ksawery Knotz OFMCap jest duszpasterzem małżeństw i redaktorem portalu dla małżonków Szansa Spotkania. To autor książek: „Seks jest boski, czyli erotyka katolika”, „Seks, jakiego nie znacie”, „Akt małżeński”, „Zaślubiny w Bogu mężczyzny i kobietyˮ.