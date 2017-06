O. Leon Knabit – benedyktyn z Tyńca zostanie nowym Kawalerem Orderu Uśmiechu

Ojciec Leon Knabit, znany rekolekcjonista i kaznodzieja z opactwa benedyktynów w Tyńcu zostanie Kawalerem Orderu Uśmiechu. Mnich ceniony jest za radość życia, otwartość i przyjaźń, jaką darzy szczególnie dzieci i młodzież, dla których jest autorytetem.

-Ceniony rekolekcjonista i kaznodzieja, mnich żyjący z surową regułą św. Benedykta, a jednocześnie otwarty na spotkania z dziećmi i młodzieżą, z którymi ma bardzo dobry kontakt. W czasie tych spotkań chętnie odpowiada na nurtujące młodzież pytania, dzieli się swoimi doświadczeniami, jest pogodny, ma spory dystans do siebie. Jest ceniony za radość życia, otwartość i przyjaźń, jaką darzy szczególnie ludzi młodych, dla których jest autorytetem – napisali członkowie Kapituły Orderu Uśmiechu.

– Jestem bardzo szczęśliwy i zaszczycony, że to dzieci zgłosiły mnie do tej nagrody. Czuję się też zobowiązany do tego, by je wspierać, spotykać się z nimi i oczywiście do tego, żeby się uśmiechać – powiedział KAI o. Leon Knabit.

Z wnioskiem o przyznanie tego tytułu wnioskowały dzieci ze Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Sól – Kiczorze na Żywiecczyźnie. Termin wręczenie orderu zostanie wkrótce ustalony.

Kapituła wyróżniła również Ewę Gorzelak – aktorkę, zaangażowaną w działania fundacji „Nasze dzieci” przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka, Batia Gilad z Izraela, która od 11 lat przewodniczy pracom Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, Barbarę Fender, która od blisko 30 lat jako bibliotekarka w szkole podstawowej w Jaszkowicach zachęca dzieci do czytania, organizuje spotkania z pisarzami, warsztaty i konkursy oraz prowadzi z dziećmi zajęcia o charakterze terapeutycznym, a także Małgorzatę Maćkowiak z Raszyna, która założyła w 2000 roku Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” oraz druhnę drużynową hm. Zuzannie Nawrot ze Świdnicy, która od 45 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną.

Członkowie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu zebrani na wiosennym posiedzeniu przyjęli do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu sześć kolejnych osób, zaś do grona członków Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu przyjęto Irenę Santor.

Kapituła Orderu Uśmiechu – jedynego odznaczenia przyznawanego na wniosek dzieci – zbiera się dwa razy do roku, wiosną i jesienią. Na każdym posiedzeniu przyznaje kilka lub kilkanaście odznaczeń. Rocznie otrzymuje kilkaset do tysiąca wniosków. Obradom Międzynarodowej Kapituły od 2007 roku przewodniczy Kanclerz Marek Michalak, obecny Rzecznik Praw Dziecka.

Punktem kulminacyjnym pasowania na kawalera Orderu Uśmiechu jest wypicie przez nagrodzoną osobę soku z cytryny, a potem… szeroki i promienny uśmiech.

Order Uśmiechu przyznawany jest od 1968 r. Z wnioskiem mogą występować tylko osoby do 18. roku życia.

Kawalerem z legitymacją nr 1 był prof. Wiktor Dega, światowej sławy chirurg ortopeda z Poznania, rzecznik rozpowszechnienia szkół integracyjnych. W czasie dekoracji był pasowany czerwoną różą i musiał z uśmiechem wypić puchar kwaśnego soku z cytryny. Ta ceremonia obowiązuje do dziś.

Przez blisko 50 lat przyznano ponad tysiąc słonecznych odznaczeń. Do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu należą m.in. Papież Franciszek, Dalajlama XIV, królowa Szwecji Sylwia, księżna Sarah Ferguson, św. Matka Teresa z Kalkuty, ks. Jan Twardowski, Jacek Kuroń, Irena Sendlerowa, Anna Dymna, prof. Zbigniew Religa, prof. Marian Zembala, Jakub Błaszczykowski.

Orderem odznaczono również św. Jana Pawła II. Papież odebrał Order, choć z zasady nie przyjmował żadnych odznaczeń. Był 267 kawalerem, na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i Lasek. Wniosek został napisany alfabetem Braille’a.

O. Leon Knabit urodził się 26 grudnia 1929 r. w Bielsku Podlaskim. W 1948 r. wstąpił do Siedleckiego Wyższego Seminarium Duchownego, a 27 grudnia 1953 r. został wyświęcony na kapłana w Siedlcach. Jednak odkrył powołanie zakonne i został mnichem w opactwie benedyktyńskim w Tyńcu. Śluby zakonne złożył 15 sierpnia 1960 r. Był m.in. proboszczem parafii w Tyńcu, przeorem w Lubiniu i przeorem opactwa w Tyńcu.

O. Leon Knabit jest autorem wielu publikacji książkowych, prowadził też programy telewizyjne, można go zobaczyć w mediach społecznościowych – prowadzi m.in. wideoblog. Słynie on ze swojej otwartości, dobrego kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz ogromnego poczucia humoru.

23 grudnia 2009 r. „w uznaniu wybitnych zasług w działalności duszpasterskiej, za krzewienie wiary i zasad moralnych wśród dzieci i młodzieży” został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.