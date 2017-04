O. Teofil Czarniak OFM nowym prowincjałem ojców bernardynów

O. Teofil Czarniak OFM został we wtorek wybrany nowym ministrem prowincjalnym Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP (ojców bernardynów) w Krakowie. Nowy prowincjał ma 43 lata, wiele lat pracował jako misjonarz.

O. Teofil Czarniak OFM pochodzi z Bugaja, miejscowości sąsiadującej z Kalwarią Zebrzydowską, leżącej na terenie kalwaryjskich dróżek. Ma 43 lata. Do Zakonu Braci Mniejszych wstąpił w 1995 r., śluby wieczyste złożył w 2000 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 2002 r.

Po święceniach pracował w Katolickim Liceum i Gimnazjum im. bł. Anastazego Pankiewicza w Łodzi, prowadzonym przez ojców bernardynów.

Po 3 latach zdecydował się wyjechać na misje. Po odbytych kursach, misyjnym w Belgii i językowym w Irlandii, udał się do Ugandy, gdzie spędził 9 lat. Jak sam wspominał: „jako młody misjonarz byłem podekscytowany dokonywaniem ogromnych zmian w życiu ludzi, którym służyłem, ale w rzeczywistości to oni zmienili moje życie”.

Do Polski wrócił w 2015 r. i podjął posługę w Kalwarii Zebrzydowskiej. Został dyrektorem Franciszkańskiego Sekretariatu Misyjnego MUTIMA. Rok później, z nominacji generała Zakonu Braci Mniejszych, o. Michaela Perry, został dyrektorem Generalnego Sekretariatu Misji Franciszkańskich (The General Secretariat of the Franciscan Missions) w Waterford (stan Wisconsin) w USA.

Wiceprowincjałem został wybrany o. Gwidon Hensel OFM, dotychczas posługujący w Asyżu. W skład zarządu Prowincji wchodzi również pięciu definitorów: o. Nikodem Sobczyński OFM, o. Izydor Wróbel OFM, o. Klaudiusz Baran OFM, o. Egidiusz Włodarczyk OFM oraz o. Konrad Cholewa OFM.

Wyboru nowego zarządu prowincji dokonała Kapituła Prowincjalna, która pod hasłem „Idźcie i głoście” odbywa się w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obrady potrwają do piątku.