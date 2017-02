Obrazy i relikwie św. Brata Alberta rozpoczynają peregrynację po polskich parafiach

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski poświęci 28 lutego w krakowskiej kurii portrety św. Brata Alberta oraz obrazy „Ecce Homo”, które wraz z relikwiami Świętego będą peregrynować po polskich parafiach. Wydarzenie to stanowi element obchodów Roku św. Brata Alberta i organizowane jest przez siostry albertynki oraz Rycerzy Kolumba.

W Roku św. Brata Alberta Zgromadzenie Sióstr Albertynek oraz Rycerze Kolumba w Polsce podjęli współpracę w sprawie peregrynacji relikwii świętego i obrazów „Ecce Homo” oraz Brata Alberta w parafiach, w których obecni są Rycerze Kolumba.

„Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek w ramach tak ważnego wydarzenia to zaszczyt i wyróżnienie, że po Roku Miłosierdzia i po spotkaniu papieża Franciszka z młodzieżą możemy kontynuować dzieła, które od wielu lat Rycerze Kolumba realizują na całym świecie” – powiedział KAI Andrzej Anasiak, delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.

Jak podkreślił, w ramach współpracy Rycerze Kolumba chcą podjąć konkretne działania, dlatego peregrynacji będzie towarzyszyła zbiórka koców i pościeli dla noclegowni prowadzonych przez albertynki. „Pragniemy zrobić coś, co będzie bliskie idei działalności św. Brata Alberta. Dlatego zachęcamy do tego, by uczestniczyć w duchowym przeżywaniu tego wydarzenia, ale jednocześnie chcemy bardzo mocno powiązać to z konkretnym dziełem miłosierdzia” – powiedział Anasiak.

„Będziemy zachęcać społeczność lokalną w naszych parafiach i wspólnotach oraz rodzinach do tego, by każdy, kto może przyłączyć się do tego dzieła, a tym dziełem będzie zbiórka koców i pościeli, które zostaną przekazane do domów i ośrodków prowadzonych przez siostry i braci albertynów” – wyjaśnił delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.

Peregrynacja będzie odbywać się w każdej z 92 parafii w Polsce, w której są Rycerze Kolumba, a także w parafiach sąsiednich, w których nie ma jeszcze rad lokalnych, ale parafia wyrazi takie zainteresowanie.

Siostra Bernarda Kostka ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek, podczas briefingu w krakowskiej kurii wyraziła wdzięczność za inicjatywę podjętą we współpracy z Rycerzami Kolumba i wyjaśniła, że relikwiarz, przy którym będą modlić się wierni w parafiach jest bardzo znamienny, ponieważ przedstawia dłonie trzymające chleb. „Chleb jest znakiem wspólnoty pracy, łamania się, dzielenia się czymś, co nosimy w sobie, co jest w nas najcenniejsze i to na tym najbardziej zależało św. Bratu Albertowi” – mówiła siostra.

Peregrynacja obejmuje kilkudniowy program modlitewny w poszczególnych parafiach oraz ogólnopolską akcję charytatywną, zbiórkę koców i pościeli dla noclegowni prowadzonych przez siostry albertynki. Kulminację peregrynacji i towarzyszącej jej akcji stanowić będzie pielgrzymka Rycerzy Kolumba i ich rodzin do Częstochowy.

Peregrynacja relikwii i obrazów w radach działających na południu Polski rozpoczyna się 1 marca w parafii św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Równocześnie peregrynacja zacznie się 11 marca w Łomiankach k. Warszawy.

Ważnym wydarzeniem w ramach Roku św. Brata Alberta będą również centralne uroczystości z udziałem Episkopatu Polski 10 czerwca w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach, w których pomoc organizacyjną zapewnią Rycerze Kolumba.

Obrazy „Ecce Homo” i portrety św. Brata Alberta namalowane przez Leona Wyczółkowskiego, zostały wraz z relikwiami przekazane Rycerzom przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Zgromadzenie to założone przez św. Brata Alberta za swój główny charyzmat uważa służbę Chrystusowi w bliźnich, zwłaszcza w najbiedniejszych i najbardziej opuszczonych, którym siostry każdego dnia niosą posługę chrześcijańskiego miłosierdzia.

Rycerze Kolumba są katolicką, męską organizacją bratnią, która na całym świecie gromadzi 1,9 mln członków. W Polsce Rycerze obecni są od 10 lat i liczą 4,5 tys. braci, zgrupowanych w 92 radach na terenie 27 diecezji. Zasadami Rycerzy Kolumba są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Założycielem organizacji był ks. Michael McGivney, który w 1882 w New Haven w Stanach Zjednoczonych zgromadził grupę mężczyzn, pragnących wspierać się wzajemnie i formować w wierze katolickiej. Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny założyciela.