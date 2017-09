„Odblaski mogą uratować życie” apel o noszenie odblasków

W trosce o bezpieczeństwo na naszych drogach apelujemy o włączenie się w akcję „Świeć przykładem” i noszenie odblasków. To naprawdę może uratować życie i zdrowie – proszą we wspólnym dokumencie Komenda Główna Policji, Kościół katolicki w Polsce oraz Polska Rada Ekumeniczna. Apel podpisany został 29 września w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

W krótkim dokumencie podkreślono, że noszenie odblasków jest szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest zła widoczność i jest ciemno. „Jeśli osoba jest słabo widoczna na drodze, łatwiej może zostać potrącona przez samochód” – piszą sygnatariusze apelu. Dodają, że mały element odblaskowy, np. na plecaku czy ubraniu, sprawia że kierowca otrzymuje ostrzeżenie, że po drodze ktoś się porusza.

„W trosce o bezpieczeństwo na naszych drogach apelujemy o włączenie się w akcję „Świeć przykładem” i noszenie odblasków. To naprawdę może uratować życie i zdrowie!” – podkreślono w apelu.

Dokument został podpisany w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, a jego sygnatariuszami są, ze strony policji nadinspektor Jan Lach, zastępca Komendanta Głównego Policji, ze strony Kościoła katolickiego w Polsce ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski oraz – ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej jej dyrektor biura ks. dr Grzegorz Giemza.

Apel będzie odczytywany w kościołach w całej Polsce.

Jak informuje policja w roku ubiegłym na polskich droga doszło do prawie 8,5 tys. wypadków z udziałem pieszych, co stanowiło 25,1 proc. ogółu takich zdarzeń. W wypadkach tych zginęło 868 osób, a niemal 8 tys. odniosło obrażenia ciała. Najczęściej do wypadków z udziałem pieszych dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych ( październik-grudzień).

Odblaski, co podkreślają służby, zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Po zmroku, piesi ubrani w ciemny strój, są zauważani przez kierującego pojazdem z odległości zaledwie ok. 40 metrów, a w skrajnych przypadkach dopiero tuż przed pojazdem, co nie pozwala kierowcy na jakąkolwiek reakcję. Tymczasem, pieszy mający na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczny z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Zgodnie z prawem, każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pieszy znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku.

Publikujemy ekumeniczny apel o noszenie odblasków:

„Odblaski mogą uratować życie”

Nadinspektor Jan Lach

Zastępca Komendanta Głównego Policji

Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Ks. dr Grzegorz Giemza

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej