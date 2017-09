Ogólnopolska pielgrzymka rzemieślników i przedsiębiorców

Przedstawiciele cechów, spółdzielni rzemieślniczych i izb rzemiosła oraz kupcy i przedsiębiorcy z całej Polski pielgrzymowali w sobotę do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczestniczyły również władze samorządowe oraz duszpasterze rzemieślników.

W bazylice Matki Bożej Anielskiej Mszy św. dla pątników przewodniczył kapelan rzemiosła polskiego ks. Krzysztof Rusiecki. Homilię wygłosił ks. Mariusz Buczewski z bazyliki Mariackiej w Krakowie, który pochodzi z Rumunii, gdzie przez wiele lat pracował jako duszpasterz. Kapłan przyznał, że udział w pielgrzymce ma dla niego szczególne znaczenie, bo pochodzi on z Kościoła mniejszościowego, gdzie jest tylko 5 proc. katolików.

„To, że jesteście tutaj razem, oznacza, że każdy z was wie, że jest na dobrej drodze, nie pogubił się i otrzymany dar wiary rozwija na drodze swojego życia” – mówił, dodając, że każdy człowiek jest powołany do tego, by pokazać innym drogę do Boga.

„To my tworzymy Kościół, który obejmuje liczne narody, języki i kultury. Kościół potrzebuje ludzi, których skromność, pokora i posłuszeństwo idą w parze z miłością prawdy. Kościół nie potrzebuje pochlebców, ale ludzi, którzy swoją miłość do Jezusa cenią bardziej niż pomyślność własnej kariery życiowej” – zaznaczył kaznodzieja.

Podkreślił, że jest to zaproszenie skierowane do każdego, kto pragnie pogłębiać znajomość Jezusa, a w konsekwencji ugruntować sens poświęcenia swojego czasu i swojego życia tym, z którymi żyje na co dzień.

Kupcy, rzemieślnicy i przedsiębiorcy z Małopolski pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej już po raz trzynasty. Od trzech lat dołączają do nich rzemieślnicy z całej Polski. Organizatorami pielgrzymki są cechy rzemiosł z Krakowa i Kalwarii Zebrzydowskiej.