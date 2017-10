Olsztyn: I Warmiński Synod Młodych przed przyszłorocznym Synodem Biskupów o młodzieży

Patrzymy na to, co się dzieje w Rzymie i próbujemy pewne inicjatywy przeszczepić na grunt naszej diecezji, tak, jak Synod Biskupów o młodzieży. Nie chcemy czekać, aż rozpoczną się rzymskie obrady, ale na gruncie diecezjalnym staramy się wyprzedzić tę debatę i próbujemy już teraz spotykać się z młodzieżą – mówi w rozmowie z KAI ks. Radosław Czerwiński, duszpasterz młodzieży archidiecezji warmińskiej i współorganizator I Warmińskiego Synodu Młodych „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Po wielkim zainteresowaniu 1. sesją synodu, organizatorzy zachęcają do włączenia się w kolejną, zaplanowaną na 9 grudnia i poświęconą przygotowaniu do bierzmowania.

I Warmiński Synod Młodych, odbywający się pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, to zaproszenie do młodzieży z diecezji warmińskiej, której głos ma stać się inspiracją w planowaniu dalszej pracy duszpasterskiej z młodymi ludźmi. Jak podkreślają organizatorzy, zaproszenie do udziału w obradach synodu i podzielenia się swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami, młodzież przyjęła z entuzjazmem.

– Okazało się, że to trafiony pomysł, bo młodzi wreszcie poczuli się Kościołem i zauważyli, że to od nich zależy, czy w Kościele będą jakieś zmiany, czy nie. Wszyscy uczestnicy chwalili sobie przede wszystkim stworzenie przestrzeni, w której ktoś ich słucha. Bo młodzi mają do wiele do powiedzenia i podkreślają, że choć Kościół jest obecny w ich życiu, nie jest zaspokojona ich potrzeba bycia wysłuchanym – mówi w rozmowie z KAI ks. Radosław Czerwiński, duszpasterz młodzieży archidiecezji warmińskiej i współorganizator I Warmińskiego Synodu Młodych. Jak podkreśla, archidiecezjalny synod, to próba twórczego włączenia się w przygotowania do przyszłorocznego Synodu Biskupów nt. „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołanie”.

„Patrzymy na to, co się dzieje w Rzymie i próbujemy pewne inicjatywy przeszczepić na grunt naszej diecezji, tak, jak Synod Biskupów o młodzieży. Nie chcemy czekać, aż rozpoczną się rzymskie obrady, ale na gruncie diecezjalnym staramy się wyprzedzić tę debatę i próbujemy już teraz spotykać się z młodzieżą” – mówi ks. Czerwiński i wyjaśnia, że do obrad zostali zaproszeni nie ci młodzi, którzy najczęściej angażują się w duszpasterskie inicjatywy, ale te osoby, które są wierzące, ale dotąd nie miały okazji lub odwagi, by podzielić się swoimi obserwacjami. Wśród uczestników przeważali licealiści i studenci. Zaproszenie zostało skierowane do reprezentantów wszystkich parafii archidiecezji warmińskiej, a także przedstawicieli ruchów, wspólnot i tych wszystkich, którzy chcieli wziąć udział w obradach i znajdują się w przedziale wiekowym 16-30 lat. Z uczestnikami obrad spotkał się też metropolita warmiński abp Józef Górzyński, który od początku wspiera inicjatywę młodzieżowego synodu.

Zorganizowana 21 października 1. sesja synodu, której pytanie przewodnie brzmiało: „Jak zachęcić młodzież do lekcji religii?” spotkała się z dużym zainteresowaniem młodych uczestników, którzy, podczas części wykładowej mieli okazję poznać nauczanie i dokumenty Kościoła, a także dzielili się swoim doświadczeniem katechezy szkolnej. Rozmawiali m.in. o tym, jaki powinien być dobry katecheta, wskazywali też na niewystarczające i powierzchowne treści, przekazywane podczas katechezy szkolnej.

„Wspólnie szukaliśmy tego, co jest dobre, aby na tym budować i to rozwijać. Okazuje się, że młodzi mają świetne wnioski i mnóstwo pomysłów” – podkreśla ks. Czerwiński. Jak dodaje, także młodzi, którzy nie wzięli udziału w pierwszej sesji, a chcieliby włączyć się w kolejne, są do tego zaproszeni. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób można dołączyć do obrad lub przekazać swoją opinię, znajdują się na stronie synodmlodych.pl.

Druga z 4 sesji I Warmińskiego Synodu Młodych odbędzie się 9 grudnia. Efektem końcowym wspólnych obrad ma być wypracowanie dokumentu, który posłuży diecezji i zostanie też przekazany Krajowemu Duszpasterstwu Młodzieży.