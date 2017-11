Opatów: rozpoczął się całoroczny Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia”

Pod hasłem „ Mistrz i uczeń” rozpoczął się 8 listopada w Opatowie całoroczny XXI Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” 2017 – 2018. W inauguracji uczestniczyły delegacje z 41 szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji sandomierskiej. Uroczystej Mszy św. w kolegiacie pw. św. Marcina przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz.

Hierarcha zwracając się do młodzieży, w swej homilii przytoczył słowa znanego włoskiego pisarza ks. Primo Mazzolariego: „Człowiek nigdy nie jest tak ubogi, jak wtedy gdy zaczyna rozumieć, że brakuje mu wszystkiego. Jednocześnie nigdy nie jest tak bogaty, jak wówczas, gdy z tego ubóstwa wyciąga ręce do Chrystusa i otwiera przed Nim serce”.

– Im jesteśmy starsi, tym bardziej zaczynamy liczyć, dokonywać różnych kalkulacji. Widzimy, że potrzebujemy rodziny, znajomych, przyjaciół, poczucia wspólnoty z innymi. Również rzeczy materialne bywają niezbędne i przydatne. Jednak to Chrystus ma być najważniejszy, gdyż nikt nie kocha nas tak mocno jak On i nie jest w stanie dać tak wiele. Postawcie w Waszym życiu właśnie na Niego – podkreślił biskup.

Po Mszy św. w Opatowskim Ośrodku Kultury odbyła się prezentacja szkół biorących udział w festiwalu.

Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” oraz młodzież opatowskiego Zespołu Szkół Nr 1 i artyści z miejscowego Teatru Dziecięcego zaprezentowali program artystyczny poświęcony pamięci bp. Wacława Świerzawskiego pt. „Mistrz i uczeń”.

Ewa Sęk, dyrektorka festiwalu, poinformowała, że Eutrapelia, jest festiwalem wędrującym i od listopada do czerwca młodzi będą w swych szkołach prezentowali programy tematycznie nawiązujące do wychowania człowieka i dziedzictwa kultury chrześcijańskiej.

– Festiwal daje młodym poczucie jedności, wspólnej drogi, wzajemnego wychowania. Zasiew tego festiwalu jest duży i myślę, że wydaje on owoce w życiu każdego uczestnika. Co roku obserwujemy coraz wyższy poziom artystyczny. Młodzi poprzez formy, które są im bliskie: teatr, śpiew, taniec, muzyka, literatura i to wszystko, co potrafią tworzyć chcą prezentować i przybliżać innym wartości ewangeliczne – podkreślała dyrektor festiwalu.

Ideą festiwalu, który co roku gromadzi wielu młodych artystów, jest promocja wartości chrześcijańskich pośród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych poprzez sztukę i kulturę.

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej „Eutrapelia” organizowany jest od 21 lat w szkołach mieszczących się na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Organizatorami są: Katolicki Dom Kultury „Arka” oraz Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego i Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Diecezji Sandomierskiej.