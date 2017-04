Opole: Msza św. i koncert charytatywny dla dzieci w Aleppo

„Ważne są odruchy serca, takie jak koncerty charytatywne i datki na potrzebujących, ale w codzienności musi być solidna praca nad sobą, która będzie zwyciężaniem w naszym życiu zła dobrem” – powiedział bp Andrzej Czaja w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Opolu podczas Mszy św. za ofiary wojen i prześladowań. Modlitwę zwieńczył charytatywny koncert akordeonisty Marcina Wyrostka wraz z zespołem Corazon.

Bp Czaja stwierdził, że połączone zwyciężanie zła dobrem z modlitwą o pokój i opanowanie dla prześladowców z pewnością zaowocuje. „Dla prześladowanych prośmy o łaskę, by Pan przemiany dokonał. A dla prześladowców też o łaskę – opamiętania, żeby zwyciężył w ich sercach Boży Duch, a nie zły duch” – zachęcał.

Hierarcha przypomniał, że wskutek konfliktu zbrojnego w Syrii ponad trzynaście milionów ludzi, w tym sześć milionów dzieci, potrzebuje pomocy humanitarnej. „Wielki dramat i tragedia, a pokój jakże kruchy. Ciągle wiele przemocy. I w tak w wielu innych rejonach świata mamy do czynienia z prześladowaniem chrześcijan i ludzi dobrej woli” – zaznaczył.

„Jeśli ma być więcej dobra w świecie – mówił bp Czaja – to musimy prowadzić walkę ze złem, zwyciężając go dobrem. Jeśli my chrześcijanie będziemy odbijać światło Chrystusa swoim życiem, to będziemy rozświetlać mroki ziemi, będzie bardziej jasno. To jesteśmy winni tym chrześcijanom i ludziom dobrej woli, których fala zła i ciemności zalewa” – dodał.

Ordynariusz zachęcił do większej otwartości na ludzi. „Pracujmy więc nad sobą, by w naszych sercach nie było pychy, ale pokora, nie było chciwości, ale chęć dzielenia się, wspierania, szczodrobliwość, by nie było nienawiści, a miłość, by nie było zawiści, a życzliwość, by nie było gniewu, lecz opanowanie. Przecież i w naszym kraju, tu i tam, zło zwycięża, a tak wielu jest chrześcijan” – podkreślił.

Oprócz modlitwy, w auli seminaryjno-akademickiej w Opolu odbył się koncert charytatywny Marcina Wyrostka – laureata programu „Mam talent” z zespołem Corazon. Dochód z koncertu, jak również z licytacji koszulek zawodników Borussi Dortmund zostanie przekazany pochodzącej z diecezji opolskiej s. Brygidzie Maniurce, pracującej obecnie w Aleppo.