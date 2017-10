Opowieści biblijne na dobranoc to przepięknie ilustrowane opisy biblijnych wydarzeń, w których spotykamy znane postaci ze Starego i Nowego Testamentu, takie jak: Adam i Ewa, Noe, król Dawid i Salomon, Jezus, Maryja i apostołowie. Te nastrojowe, a zarazem realistyczne opowieści wprowadzają młodych czytelników w świat wiary i chrześcijańskich wartości. Co więcej, ułożone są one w sposób sprzyjający wyciszeniu i wpisujący się w atmosferę pory zasypiania. Każda z historii zakończona jest krótką modlitwą na dobranoc.

Jean E. Syswerda Jest autorką i redaktorką. Od lat współpracuje z wydawnictwem HarperCollins. Współtworzyła wiele książek religijnych, nie tylko dla dzieci, m.in. bestsellery: Women of the Bible oraz Read With Me Bible. Ale Jane to przede wszystkim mama i babcia. Ma troje dorosłych dzieci i siedmioro wnucząt. Uwielbia się bawić, rozmawiać, śpiewać i dokazywać ze swoimi wnukami.

Daniel Howarth zilustrował ponad sto książek dla różnych wydawnictw z całego świata. Pracował również jako animator przy filmach animowanych dla dzieci. Tworzy zachwycające pocztówki. Mieszka na angielskiej prowincji, w chacie krytej strzechą, wraz z żoną i dwójką dzieci.

Ciepłe i bardzo nastrojowe opowieści o maleńkim Mojżeszu, rodzinie Abrahama i Sary, Adamie i Ewie i wielu innych biblijnych bohaterach. Każda z nich znakomicie wycisza i uspokaja, każda też kończy się króciutką oryginalną modlitwą odpowiednią dla naszej pociechy.

