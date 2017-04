Orawka: unikatowe zasłony wielkopostne można oglądać w zabytkowym kościele

Cztery unikatowe zasłony wielkopostne, z czego najstarsza pochodzi z 1676 r., można oglądać w zabytkowym kościele w Orawce koło Jabłonki.

Unikatowe zasłony wielkopostne, zwane też oponami przedstawiają biczowanie Jezusa, pokutującą Marię Magdalenę, Matkę Boską Siedmiobolesną (pochodzą z XIX wieku), jak i Pietę pod krzyżem, którą datuje się na 1676 r. – W Europie zachowało się niewiele takich zasłon wielkopostnych. Orawczańskie zasłony to cztery przepiękne zabytkowe tkaniny lniane malowane temperą, odnowione na początku XXI w. – podkreśla Lucyna Borczuch, przewodnik po orawskim kościele.

W 2015 r. grupa ekspertów zweryfikowała tkaniny w Orawce i uznała „Pietę pod krzyżem” za jedną z ośmiu typu Arma Christi na świecie, pozostałe zaliczono do „jednoscenowych”.

Lucyna Borczuch przypomina, że zasłony takie wieszano, żeby uświadomić wiernym, którzy nie umieli czytać, że jest Wielki Post i powinni wejść na drogę pokuty. Przysłaniano ołtarze, obrazy i figury, by skupić się na przeżywaniu Męki Pańskiej. We wczesnym średniowieczu stosowano płótno białe lub fioletowe. – Od XV wieku zaczęto je malować, by nadać również charakter dydaktyczny. Do naszych czasów zachowało się kilkadziesiąt takich tkanin na świecie. W Polsce znanych jest 5 kurtyn, 4 w Orawce, 1 w Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu – podkreśla pani przewodnik.

Zasłony można podziwiać w Orawce co roku, zgodnie z kalendarzem liturgicznym. Kurtyny wielkopostne będą w orawskiej świątyni jeszcze przez Wielki Tydzień.

Niemniej jednak do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce warto przyjechać także w ciągu roku. Wszak to pierwsza na Górnej Orawie parafialna świątynia katolicka. Ziemie Górnej Orawy należały w przeszłości do Królestwa Węgier, a ich właścicielami byli protestanccy panowie Zamku Orawskiego, zakładający tu wsie na prawie wołoskim od połowy XVI wieku.

Kościół w Orawce ma unikatową w skali światowej polichromię. Najważniejsze malowidła to 14 obrazów ukazujących sceny dot. życia św. Jana Chrzciciela. Drugi cykl polichromii obejmuje 49 wyobrażeń świętych związanych z historią Węgier.

Parafia i kościół w Orawce należą do archidiecezji krakowskiej, współtworzą dekanat Jabłonka, leżący na granicy ze Słowacją.