Ostatnie spotkanie rekolekcji po ŚDM w Krakowie

W sobotę wieczorem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyła się ostatnia odsłona cyklu rekolekcyjnego zatytułowanego „Ogień dla nas i całego świata”. O darze pobożności opowiadała młodym Michelle Moran – prezydent Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Anglii i Walii.

Na wstępie prelegentka zwróciła uwagę, że trzeba zrozumieć, że Duch Święty jest osobą Boską. „Nie możemy o Nim myśleć jako o czymś abstrakcyjnym. Że to jakaś kosmiczna siła, bo nie możemy mieć z czymś takim prawdziwej relacji” – powiedziała, dodając, że Duch Święty uzdalnia człowieka do zobaczenia rzeczy w nowy sposób i przynosi Kościołowi jedność.

Młodzi zapytali prelegentkę dlaczego Duch Święty objawia się przez swoje dary. „Dary to narzędzia, które mają służyć budowaniu Kościoła. One są esencją, są niezbędne. Dzięki nim Pan Bóg uzdalnia nas do wypełniania naszego powołania” – odpowiedziała Michelle Moran.

prezydent Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej Anglii i Walii podkreśliła, że dar pobożności pozwala ludziom rozpoznać kim naprawdę są w Bogu. „Dzięki niemu wiemy, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Ojca. Dar pobożności pozwala nam stawać się tym, kim naprawdę jesteśmy – stworzonymi, by kochać, wielbić i służyć Bogu” – zaznaczyła.

Dodała również, że pobożność to nie tylko akty zewnętrzne. „Tu chodzi o naszą wewnętrzną dyspozycję. Pobożność oznacza, że należę do Boga. To dar pobożności sprawia, że mamy głębszą relację z Bogiem i z innymi ludźmi” – opisała.

W wygłoszonej przed modlitwą uwielbienia konferencji Michelle Moran dar pobożności porównała do nawigacji samochodowej. „On kieruje nasze serca ku Bogu. Duch Święty przez niego nadaje naszemu życiu właściwy cel i kierunek” – powiedziała. Zachęciła także młodych do tego, by byli gotowi zadziwić się tym, co przynosi Duch Święty.

Prelegentka poprosiła, by zwłaszcza w Pięćdziesiątnicę modlilć o Ducha Świętego. „Potrzebujemy Go, żeby dał nam nowe narzędzia, abyśmy wstąpili w ciemność ze światłem Jezusa. Potrzebujemy Go, by nieść uzdrowienie dla tego złamanego świata. Potrzebujemy Go, byśmy mogli działać na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia” – zaapelowała na zakończenie.

Rekolekcje „Ogień dla nas i całego świata”, które co miesiąc gromadziły w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przed odbiornikami radiowymi i na transmisji on-line kilka tysięcy osób, miały za zadanie podtrzymać w młodych iskrę rozpaloną podczas Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku.

Ideą cyklu, było także prezentowanie wspólnot, w których młodzi z Krakowa i nie tylko, mogliby rozwijać swoją duchowość i przynosić owoce ŚDM. W ostatnim spotkaniu rekolekcyjnym w łagiewnickim sanktuarium czynnie uczestniczyli przedstawiciele wspólnoty En Christo.

Oprócz Michelle Moran prelegentami cyklu byli: bp Edward Dajczak, bp Grzegorz Ryś, bracia Marek i John ze wspólnoty Taizé, kard. Luis Antonio Tagle z Filipin, ks. Mario Cornioli z Jerozolimy oraz prymas Polski abp Wojciech Polak.