Ostróda: Marsz dla Życia i Rodziny

Już po raz 5. ulicami Ostródy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. W tym roku hasło przewodnie Marszów brzmi „Czas na rodzinę!”. Ich koordynatorem jest Fundacja Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Do końca czerwca Marsze będą zorganizowane w ponad 140 miastach całej Polski, a dniem kulminacyjnym będzie niedziela 11 czerwca.

Uczestnicy ostródzkiego Marszu zebrali się przy Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów. Barwny i rozśpiewany korowód ruszył ulicami Piłsudskiego, Czarnieckiego i Mickiewicza do ostródzkiego amfiteatru – tam na zakończenie Marszu odbył się piknik rodzinny.

Po drodze uczestnicy Marszu zatrzymali się przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie z głośników można było usłyszeć słowa św. Jana Pawła II o wartości i ochronie życia. Dzieci złożyły kwiaty pod pomnikiem papieża Polaka, a wszyscy zebrani odśpiewali „Barkę”.

– Rodziny z dziećmi, dziadkowie, młodzież… dziś spotykają się wszystkie pokolenia. Pokazujemy, że jest nas dużo, że wartości takie jak rodzina i życie są najważniejsze dla każdego człowieka. Przychodzą tu właśnie ludzie, którzy wiedzą, że rodzina ma kluczowe znaczenie i nie boją się o tym głośno mówić – powiedział Tadeusz Bera, jeden z organizatorów.

– Duża rodzina to ogromna radość każdego dnia, ale nie ma co ukrywać, że to również praca i poświęcenie. Jednak warto – dlatego tu dziś jesteśmy, by mówić o tym innym, jak wielką wartością w życiu człowieka jest rodzina. Uważamy, że dawanie świadectwa to jeden z elementów powołania nowoczesnej rodziny – twierdzą Dorota i Robert Jędrzejewscy, rodzice czwórki dzieci.

Marsze dla Życia i Rodziny służą publicznemu wyrażeniu przywiązania do rodziny zbudowanej na nierozerwalnym małżeństwie kobiety i mężczyzn. Są też wydarzeniami, które służą publicznemu ukazaniu wartości i piękna życia ludzkiego, a także jego obronie i głoszeniu niepodważalnej wartości. Marsze są miejscem spotkania rodzin oraz tych wszystkich, którzy w silnej rodzinie, zbudowanej na miłości i wzajemnej odpowiedzialności, widzą gwarancję rozwoju Polski.

Tegoroczne hasło jest kierowane również do samych rodzin. Coraz częściej zarówno młodzież jak i dorośli zamykają się w świecie swoich spraw. Dlatego trzeba uwrażliwić rodziców na konieczność poświęcania odpowiednio dużej ilości czasu tylko dla rodziny. Jak podkreślają organizatorzy, nie będzie zdrowych rodzin, jeśli dorośli nie będą spędzać czasu ze sobą nawzajem i z własnymi dziećmi.