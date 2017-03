Ostrów Wielkopolski: II Biegowa Droga Krzyżowa

Prawie dwieście osób z całej Polski wzięło udział w II Biegowej Drodze Krzyżowej. Uczestnicy ekstremalnego przedsięwzięcia pokonali 21 km, biegnąc z Ostrowa Wielkopolskiego na Golgotę do Sadowia i z powrotem.

Wieczorem biegacze z pochodniami wyruszyli z parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim. Bieg z zachowaniem milczenia przeplatany był 14 stacjami, podczas których odczytano rozważania pasyjne. Uczestnicy zatrzymali się także przy klasztorze ojców pasjonistów w Sadowiu.

Kierownikiem duchowym i dyrektorem biegu był ks. Łukasz Zawidzki, wikariusz parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim.

– Biegowa Droga Krzyżowa to forma duchowości dla osób aktywnych, przekraczających siebie, poszukujących wyzwań i szukających Boga również poza murami kościoła. Sportowe zmaganie z bólem i trudem nocnej drogi ma nie tylko wymiar fizyczny. To przede wszystkim próba zmierzenia się z prawdą o krzyżu i sobie samym. Mamy nadzieję, że upamiętnienie męki i śmierci Pana Jezusa przez wysiłek pomoże głębiej przeżyć Wielki Post i przygotować się do wydarzeń Wielkiej Nocy – podkreśla w rozmowie z KAI ks. Łukasz Zawidzki.

Półmaraton zakończył się w kościele św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim wspólną modlitwą i rozdaniem pamiątkowych medali. Wcześniej, o godz. 21.00, w oczekiwaniu na powrót biegaczy w ostrowskiej świątyni odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Uczestników Biegowej Drogi Krzyżowej witał ks. kan. Jacek Kita. – Jezusa na zakończenie drogi krzyżowej ukrzyżowano, ale On się tego nie bał, bo wiedział, że to nie jest koniec. Ciebie też mogą ukrzyżować krzyżem śmiechu i szyderstwa. Jezus każdemu z nas dał szansę przemiany. Dzisiaj każdy musi sobie w sercu odpowiedzieć, czy to miało sens być z Jezusem przez te 21 kilometrów, przez te 14 stacji tu i teraz, dziś i w tej chwili – powiedział proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim.

Dziękował biegaczom za świadectwo wiary. – Bóg zapłać za piękne świadectwo wiary, a także otwarcie się na działanie Pana Boga w swoim życiu. Drodzy uczestnicy tego półmaratonu chciałbym Wam podziękować za tę odwagę świadectwa wiary i za podjęcie tego trudu – powiedział ks. Kita.