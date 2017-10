Ostrów Wlkp.: bp Janiak modlił się w intencji społeczności Zespołu Szkół Specjalnych

Biskup kaliski Edward Janiak przewodniczył w ostrowskiej konkatedrze Mszy św. w intencji społeczności Zespołu Szkół Specjalnych z okazji 70-lecia istnienia placówki.

W homilii celebrans dziękował rodzicom i nauczycielom za trud wychowania dzieci i młodzieży. – 70 lat tej placówki to nie są tylko mury, ale przede wszystkim ludzie, ile to pokoleń, ile doświadczeń, ale też ile miłości okazanej. Chciałem podziękować wszystkim, którzy włączają się w pomoc w wychowaniu i to począwszy od rodziców poprzez nauczycieli po wolontariat – powiedział bp Janiak.

Zachęcił rodziców i wychowawców do modlitwy, zwłaszcza wtedy, kiedy jest trudno. – Nieraz na usta cisną się pytania dlaczego to dziecko musi dźwigać taki krzyż, ale jednocześnie widzimy ile miłości, dobroci wyzwala każdy gest. Czasem też spotykamy się z tym, że widzimy, że ta nasza praca nie idzie na marne – mówił kaznodzieja.

Podkreślił, że rodzice i nauczyciele bardzo oddanie służą niepełnosprawnym dzieciom. – Budujące jest to, że kiedy spotykamy się z rodzicami, którzy bardzo często dzień i noc są przy swoich dzieciach, oni nie narzekają, mówią, że też dostają miłość i to jest łaska Boża – zaznaczył ordynariusz diecezji kaliskiej.

Z okazji jubileuszu biskup złożył społeczności szkolnej życzenia. – Nauczycielom życzę dużo satysfakcji z tej niełatwej pracy. W tej nauce jest ogromna służba wobec drugiego człowieka i tylko patrząc przez pryzmat Chrystusa wiele rzeczy można znieść. Wszystkim dzieciom na tej drodze życzę dużo przyjaciół, zrozumienia, otwartości i obiecuję pamięć w modlitwie – przekonywał bp Janiak.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem Mszę św. koncelebrowali ks. kan. Krzysztof Nojman, proboszcz konkatedry i ks. kan. Krzysztof Duchnowski, kapelan biskupa.

Ostrowska Szkoła Specjalna, po poznańskiej szkole, jest najstarszą tego typu w Wielkopolsce. Placówka została utworzona w 1947 r. i mieściła się przy ul. Wolności, a kierowała nią Jadwiga Żywień, absolwentka Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Cztery lata później kierownikiem szkoły został Władysław Giergiel. W 1952 r. mury szkoły opuściło 16 pierwszych absolwentów.

7 października 1953 r. placówka została przeniesiona do budynku przy ul. Kościuszki, gdzie funkcjonuje do dzisiaj. 26 maja 1967 r., w 20-lecie istnienia szkoły, nadano jej imię Janusza Korczaka. Obecnie to jedna z lepiej wyposażonych placówek, ma dostęp do wszystkich multimediów, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu, pomieszczeń i sal, w tym nowej sali gimnastycznej z zapleczem.

Placówką kierowali kolejno: Józef Kozan, Irena Kubicka, Maria Błochowiak-Matuszak. Od 1 września 2003 r. dyrektorem szkoły jest Beata Serbakowska.

Z okazji jubileuszu we wtorek wieczorem odbył się niezwykły koncert. Ściany szkoły stały się sceną, na której rozegrało się niepowtarzalne, barwne, pełne emocji muzyczne widowisko.

W programie obchodów znalazła się także konferencja pt. „Janusz Korczak w interpretacji teraźniejszości wychowawczej”. W panelach dyskusyjnych wystąpią m.in. naukowcy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawiciele Polskiego Komitetu Korczakowskiego w Warszawie.

Jutro odbędzie się uroczysta akademia, a po niej będzie okazja do zwiedzania szkoły.