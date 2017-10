Ostrów Wlkp.: Narodowy Kongres Rodzin, m.in. o „500+” i roli samorządów

Eksperci, przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści i włodarze miast dyskutują o polskiej polityce rodzinnej w ramach Narodowego Kongresu Rodzin, który odbywa się w Ostrowie Wielkopolskim. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Katolicka Agencja Informacyjna.

Ostrów Wielkopolski został gospodarzem wydarzenia, ponieważ obok Wągrowca i Środy Wielkopolskiej, jest jednym z trzech laureatów organizowanego przez wojewodę wielkopolskiego konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Komisja konkursowa doceniła miasto za wprowadzenie miejskiego „becikowego”, darmowych przedszkoli, niższych opłat za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych, modernizację żłobka miejskiego i szereg innych działań.

Minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreślała, że siłą narodu jest silna rodzina. Zaznaczyła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości pomaga w scementowaniu tej silnej rodziny poprzez realizowanie programów, w tym programu „Rodzina 500+”. Dodała, że we wrześniu 4 mln polskich dzieci otrzymało to świadczenie. Zapewniła, że jest pełne zabezpieczenie na te wydatki. Od kwietnia na ten cel przekazano ponad 33 mld zł.

Wskazała, że Kongres Rodziny to kolejna cenna inicjatywa, która kontynuowana jest w regionach Polski. – Wielkopolska zawsze była, jest i mam nadzieję, że w przyszłości będzie silną rodziną. To tutaj w Wielkopolsce zrodziły się takie cenne inicjatywy, które promują gminy przyjazne rodzinom. Bardzo ważna jest lokalna polityka rodzinna. Chcemy pokazywać swoją szczęśliwą rodzinę i to jest powód do satysfakcji i zadowolenia – powiedziała min. Rafalska.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg przekonywała, że w Wielkopolsce cały czas prowadzone są działania propagujące dobrą politykę prorodzinną. – „Wielkopolska stawia na rodzinę” – takie przyjęliśmy motto wspierania programu prorodzinnego, który jest sztandarowym programem premier Beaty Szydło i Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej – mówiła Marlena Maląg.

Przypomniała, że 1 czerwca 2016 r. wojewoda wielkopolski powołał Radę Rodziny, której pierwszą inicjatywą było ogłoszenie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie”. Dodała, że program cieszył się wyjątkowym powodzeniem.

W swoim przemówieniu prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek podkreślała, że w obecnej kadencji miasto stawia na ogromny nacisk na przyjazną politykę prorodzinną od najmłodszych po najstarszych mieszkańców. – Rozwój Ostrowa Wielkopolskiego byłby niczym, gdyby nie ludzie, dla których o niego staramy się. Nie ma dla każdego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta większego wyzwania niż odpowiedzialna i dobra polityka prorodzinna. Rodzina jest najważniejsza, bo stanowi o przyszłości każdego miasta, każdej gminy, a więc należy ją wspierać – przekonywała prezydent miasta.

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak podkreślił, że polskość w trudnych momentach przetrwała dzięki rodzinie. Dodał, że dobrze funkcjonująca rodzina przyczynia się do przetrwania wartości.

Inicjatywę polityki prorodzinnej pochwalił obecny na kongresie biskup kaliski Edward Janiak. – W diecezji kaliskiej czcimy Świętą Rodzinę. W każdy pierwszy czwartek miesiąca modlimy się w Sanktuarium św. Józefa o każde życie poczęte. Zobowiązał nas do tego św. Jan Paweł II, kiedy 4 czerwca 19197 r. przybył do Kalisza – zaznaczył hierarcha.

Podkreślał, że rodzina jest najświętszym miejscem na ziemi. – Rodzice najpiękniejszy testament wpisują w serca swoich dzieci – dodał biskup.

Wskazał, że w Polsce jest dobry klimat dla rodziny. – Należy się podziękowanie dla władz za to, co robią dla rodziny. To jest uznanie. Bardzo cieszę się, że ta podstawowa komórka jaką jest rodzina została dostrzeżona i doceniona – powiedział bp Janiak.

Kongres składał się z trzech paneli.

W czasie pierwszego z nich głos zabrali: min. Elżbieta Rafalska, wicewojewoda Marlena Maląg, prezes Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy plus” Joanna Krupska, senator Łukasz Mikołajczyk, przedstawiciel Rady Rodziny przy wojewodzie wielkopolskim prof. Michał Michalski, prezes Fundacji „Głos dla Życia” dr Paweł Wosicki. Eksperci dyskutowali na temat „Polityka państwa a potrzeby współczesnej rodziny”. Przedstawili realizowane programy wspierające rodziny takie jak „500+”, „Senior+”, „Maluch+”, „Mieszkanie+”, „Za życiem”.

Tematyka drugiego panelu będzie dotyczyć nowoczesnej polityki prorodzinnej w samorządzie. Swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie podzielą się poseł Piotr Uściński, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, burmistrz Wągrowca Krzysztof Poszwa i burmistrz Środy Wielkopolskiej Wojciech Ziętkowski.

Na zakończenie będzie rozmowa o środowiskowych elementach wspierających postawy rodzicielskie. Ekspertami w tej tematyce będą: dyrektor oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Donata Szopińska-Frąszczak, przedstawiciel Rady Rodziny przy wojewodzie wielkopolskim dr Krzysztof Szwarc, członek Zarządu Związku Dużych Rodzin „Trzy plus” Szymon Wytykowski, prezes Stowarzyszenia „Ludzie dla Ludzi” w Ostrowie Wielkopolskim Teresa Larek.

Narodowy Kongres Rodzin to kolejne przedsięwzięcie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpisującego się w strategię wspierania rodzin. Przy wojewodzie wielkopolskim funkcjonuje Rada Rodziny, której szeregi zasilają przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki, rodzin i samorządów. Rada pełni funkcje doradcze, działa na rzecz promocji rodziny i monitoruje zmiany dotyczące sytuacji rodzin w regionie.

Wojewoda wielkopolski jest również organizatorem wielu wydarzeń o charakterze rodzinnym, w tym m.in. „Wielkopolska stawia na rodzinę”, czy „Ja i moja rodzina”. Ścisła współpraca ze środowiskiem naukowym zaowocowała już wcześniej organizacją sympozjum „Profilaktyka, rozpoznanie przyczyn i leczenie niepłodności” oraz szeregiem konferencji z udziałem cenionych ekspertów.

Narodowy Kongres Rodziny współorganizowany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego, Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Fundację Narodowego Dnia Życia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednym z patronów medialnych jest Katolicka Agencja Informacyjna.