Oświęcim: Dzień Modlitw za Federację Skautingu Europejskiego

Za Federację Skautingu Europejskiego modlić się będą 25 marca uczestnicy specjalnego Dnia Modlitwy w Oświęcimiu. Hasłem spotkania, z udziałem około 200 harcerek i harcerzy z różnych stron Małopolski, są słowa św. Maksymiliana Kolbego „Tylko miłość jest twórcza”.

Skauci, którzy przyjadą do miasta nad Sołą, będą wspólnie się modlić i pielęgnować harcerskie zwyczaje, uczestniczyć będą m.in. w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Wyruszy ona o godz. 9:00 z miejsca przy oświęcimskim Żwirowisku sąsiadującym z byłym obozem niemieckim Auschwitz. Zaplanowano następnie Mszę św. w sanktuarium księży salezjanów w Oświęcimiu, prezentację jednostek skautów, oraz gry „dla wilczków i harcerzy”. Wszystko zakończy uroczysty apel.

Opiekun oświęcimskich skautów Piotr Daczyński zachęca do udziału w Dniu Modlitwy również wszystkich sympatyków skautingu oraz tych, którzy chcieliby zapoznać się z tego typu działalnością.

Skauci Europy uczestniczą w modlitwach za swój ruch w przededniu lub w sam dzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego, gdyż to Matce Bożej Zwiastowania zawierzyli się po raz pierwszy podczas zlotu Eurojam we Francji w 1984 w trakcie pielgrzymki do katedry Notre Dame w Paryżu. Od tego czasu w okolicach 25 marca, spotkają się wraz z rodzicami i przyjaciółmi, by odnowić to zawierzenie.

Skauci Europy w Polsce (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego) to dynamicznie rozwijająca się organizacja harcerska skupiająca kilka tysięcy osób z ponad 60 miast i miejscowości. Skauci Europy są stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadają status katolickiego prywatnego stowarzyszenia wiernych świeckich oraz organizacji pożytku publicznego.

Skauci Europy pomagają rodzinom katolickim w integralnym wychowywaniu dzieci i młodzieży, zarówno w aspekcie ludzkim, jak i nadprzyrodzonym.