Paniowy: 260 lat kościoła św. Ap. Piotra i Pawła

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przewodniczył uroczystej Eucharystii z okazji 260-lecia kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Paniowach. Na początku Eucharystii pobłogosławił tablicę upamiętniająca proboszczów parafii.

Od pobłogosławienia tablicy upamiętniającej proboszczów parafii św. Ap. Piotra i Pawła posługujących w tym miejscu od 1757 roku rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył metropolita górnośląski abp Wiktor Skworc. Podkreślając istnienie parafii w Paniowach od XIII wieku oraz kościoła parafialnego liczącego 260 lat zauważył, że jest to jeden z wielu dowodów na trwałość Kościoła zbudowanego na skale wiary Piotra.

– Możemy dziś stając zadziwieni dziejami tej parafii i kościoła postawić pytanie o tajemnice trwania tej wspólnoty, mimo różnych okoliczności, o których mówi historia – mówił w homilii abp Skworc.

Odnosząc się do liturgii słowa, w czasie której odczytano fragment Ewangelii o uciszeniu burzy na jeziorze mówił, że skierowane do uczniów pytanie Jakże wam brak wiary można często odnieść do współczesnego człowieka. – Tak [Jezus] mówi i do nas, kiedy wątpimy w Jego obecność i wszechmoc. Tak mówi do nas, kiedy zdają się brać górę beznadziejność, zwątpienie, strach, niepewność o Kościół i świat – mówił. – A przecież wiemy, gdzie jest wiara tam jest Chrystus we wspólnocie i w parafialnym wieczerniku; gdzie On, tam jest pokój i bezpieczeństwo, radość i nadzieja, których nie są w stanie uśmiercić żadne wewnętrzne czy zewnętrzne burze – dodał.

Mówiąc o uroczystości 260-lecia parafialnego kościoła zauważył, że musi także patrzeć w przyszłość, „po to, aby nie zmarnować tego bogactwa dziedzictwa wiary”. – Trzeba po prostu przypatrzeć się dobrze tej parafialnej łodzi, aby dziś i jutro wobec nadchodzących sztormów nie uległa rozpadowi, aby Kościół się rozwijał – usłyszeli wierni podczas homilii.

Hierarcha podkreślił, że najważniejsza jest w parafialnej łodzi stała obecność Jezusa Chrystusa. Wskazał, że aby tak było to „najpierw trzeba dbać o obecność i przekazywanie w parafii słowa Bożego”. Podkreślił także znaczenie sakramentów, a wśród nich Eucharystii oraz wspólnoty, którą tworzą parafianie.

Komentując obraz Kościoła – łodzi, metropolita górnośląski zauważył, że jest on także szalupą ratunkową. – Wszystkim zagubionym, rzucamy koła ratunkowe i wyciągamy do nich ręce, aby ponownie znaleźli bezpieczne schronienie w łodzi Kościoła. Los rozbitków nie może nam być obojętny! Także tych, którzy przez Morze Śródziemne dryfują ku Europie – mówił.

Obecny kościół w Paniowach jest trzecim z kolei na tym miejscu. Każdy z nich był drewniany. Ten został ufundowany przez Katarzynę Rozynę Bujakowską, która w testamencie zapisała pokaźną sumę na wzniesienie kościoła. Budowę rozpoczęto w 1757 r. Samodzielna parafia istnieje tutaj od 1925 r. Od 15 lat proboszczem parafii jest ks. Franciszek Pyrek.