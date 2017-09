Papież do ofiar przemocy w Kolumbii

Bóg zawsze wybacza, wystarczy tylko pozwolić Mu działać – powiedział Franciszek do ofiar przemocy, wojskowych, funkcjonariuszy i byłych partyzantów, którzy powitali go 8 września przed nuncjaturą apostolską w Bogocie. Było to kolejne niezaplanowane spotkanie w czasie jego podróży do Kolumbii – wcześniej w tym samym miejscu rozmawiał spontanicznie z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą, ich rodzinami i opiekującymi się nimi osobami.

Witając przybyłych papież zaznaczył, że przede wszystkim cisną mu się na usta słowa, których nigdy nie wolno zapominać: „Bóg we mnie wybacza”.

„Wielu jest takich, którzy jeszcze nie mogą przebaczyć, ale dziś otrzymaliśmy lekcję teologii, wysokiej teologii: Bóg we mnie wybacza. Wystarczy pozwolić Mu działać” – zapewnił Ojciec Święty. Dodał, że „cała Kolumbia będzie musiała otworzyć swe drzwi” i pozwolić, aby On przyszedł, i aby przebaczył każdemu, zrobić Mu miejsce: „Spójrz, ja nie mogę, Ty to zrób”.

Papież zwrócił uwagę, że tylko Bóg może doprowadzić do konkretnego pojednania z prawdą, sprawiedliwością i miłosierdziem, i „niech to czyni”, a „my nauczymy się robić to, idąc za Nim”.

Przypomniał na zakończenie, że pod krzyżem Jezusowym stała Matka, która z wielkim bólem przeżywała mękę swego Syna. „Niech Ona towarzyszy kobietom kolumbijskim i niech uczy je drogi, którą jak Ona mają przebyć” – powiedział Franciszek, po czym odmówił z zebranymi przed nuncjaturą modlitwę „Zdrowaś Mario” i udzielił im błogosławieństwa apostolskiego.