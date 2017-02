Papież do proboszczów: bądźcie blisko wszystkich par

Do otoczenia troską duszpasterską wszystkich par, żyjących zarówno w małżeństwach sakramentalnych, cywilnych jak i w związkach nieformalnych zachęcił Franciszek rzymskich proboszczów, którzy wzięli udział w kursie przygotowanym przez Trybunał Roty Rzymskiej. „Niech wasi wierni postrzegają was nie tyle jako specjalistów od działań biurokratycznych czy norm prawnych, lecz jako braci, stających w postawie słuchania i zrozumienia” – zaapelował Ojciec Święty. Papież podkreślił też konieczność starannego przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa.

Franciszek zaznaczył, że proboszczowie mają najlepszą znajomość sytuacji w swoich parafiach. „Jesteście powołani, by być towarzyszami drogi, aby dawać świadectwo i wspierać” – powiedział papież. Wskazał też, że podstawowym zadaniem duszpasterzy jest głoszenie, iż małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest znakiem oblubieńczej jedności między Chrystusem a Kościołem. Dzieje się to zwłaszcza podczas przygotowywania narzeczonych do małżeństwa, kiedy duchowni uświadamiają im głębokie znaczenie kroku, który mają zamiar podjąć, a także towarzysząc młodym małżonkom, pomagając im żyć mocą Bożą i pięknem ich małżeństwa. Jednocześnie Ojciec Święty wyraził przekonanie, że w aktualnej sytuacji religijno-społecznej konieczny jest prawdziwy katechumenat. Nie można ograniczać przygotowania do dwóch lub trzech spotkań przed ślubem.

Franciszek zachęcił rzymskich proboszczów, by niestrudzenie ukazywali piękno sakramentu małżeństwa, w którym odzwierciedla się miłość Boga.

„Małżeństwo jest bowiem ikoną Boga, stworzoną dla nas przez Niego, który jest doskonałą komunią trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech miłość Trójjedynego Boga i miłość między Chrystusem a Kościołem – Jego oblubienicą będą centrum katechizacji i ewangelizacji małżeńskiej: poprzez spotkania osobiste lub wspólnotowe, zaplanowane lub spontaniczne, niestrudzenie ukazujcie wszystkim, zwłaszcza młodym, tę «wielką tajemnicę» (Ef 5,32)” –zaapelował papież.

Następnie Ojciec Święty podkreślił konieczność otoczenia troską duszpasterską wszystkich par.

„Niech waszą troską będzie także wspieranie tych, którzy zdali sobie sprawę z faktu, że ich związek nie jest prawdziwym małżeństwem sakramentalnym i chcą wyjść z tej sytuacji. W tym delikatnym i niezbędnym dziele sprawiajcie, aby wierni nie postrzegali was nie tyle jako specjalistów od działań biurokratycznych, czy norm prawnych, lecz jako braci, stających w postawie słuchania i zrozumienia” – powiedział Franciszek.

Jednocześnie papież zachęcił duchownych do okazania bliskości osobom, które wolą żyć bez ślubu.

„W płaszczyźnie duchowej i moralnej należą oni do ubogich i maluczkich, wobec których Kościół, idąc śladami swego Pana i Mistrza, chce być matką, która nie opuszcza, ale która się przybliża i otacza troską. Również te osoby są miłowane sercem Chrystusa. Patrzcie na nich z czułością i współczuciem” – zaapelował Ojciec Święty. Zaznaczył, że ta troska o ostatnich jest istotną częścią pracy proboszczów na rzecz promocji i obrony sakramentu małżeństwa.

Franciszek podkreślił też konieczność wprowadzenia autentycznego katechumenatu dla przyszłych małżonków, obejmującego przygotowanie do małżeństwa, jego celebrację i lata bezpośrednio po jego zawarciu. Katechumenat ten jest powierzony przede wszystkim właśnie proboszczom. Papież wezwał do jego realizowania, pomimo istniejących trudności. Zachęcił także duchownych, aby nie postrzegali małżeństwa jedynie w kategoriach socjologicznych, ale jako prawdziwy sakrament wymagający długiego przygotowania.