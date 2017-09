Papież Franciszek w Kolumbii

Św. Jan Paweł II odwiedził Polskę w czerwcu 1979 r., krótko po jego wyborze w październiku 1978 r. Papież emeryt Benedykt XVI, wybrany w kwietniu 2005 r., był w Niemczech w sierpniu tego samego roku, ponieważ termin Światowych Dni Młodzieży w Kolonii był już przedtem ustalony. Papież Franciszek już piąty raz leci do Ameryki, dwadzieścia razy odbył podróże poza Włochami i jeszcze nie był w Argentynie. Dlaczego?

Niech każdy odpowie na to jak zechce. Uważam, że rację trzeba znaleźć w misji uniwersalnej magisterium papieża. Papież jedzie do Kolumbii, ponieważ jego służba polega po części na tym, by nieustannie szukał zgody wśród narodów, pojednania ludzi, pokoju na świecie. Sam papież Franciszek podjął inicjatywę, pisząc list do przewodniczącego Konferencji Biskupów Kolumbii w kwietniu 2005, gdzie okazał pragnienie odwiedzenia Kolumbijczyków, by ‚osobiście przynieść im orędzie pokoju’.

Konferencja Biskupów Kolumbii, licząca ponad 80 członków, zaprosiła go formalnie w styczniu 2016 r. i rozpoczęła przygotowania do wizyty. Papież chciał odwiedzić Quibdó, Mocoa lub inne miasto, które miało wysoki wskaźnik ubóstwa. Natomiast Konferencja Biskupów uważała, że wizyta do tych miejsc będzie niebezpieczna i skomplikowana i zaproponowała odwiedziny Cartageny. W tym mieście znajduje się sanktuarium św. Piotra Claver’a, misjonarza i kapłana jezuity, który walczył o godność tubylców i zniesienie niewolnictwa.

Papież odwiedzi również miasto Medellín. To miasto uważane jest za symbol obrony katolicyzmu kolumbijskiego, gdzie znajdują się grupy eklezjalne najbardziej krytyczne wobec procesu pokojowego. Warto zwrócić także uwagę, że stolica Bogotá jest siedzibą CELAM, Consejo Episcopal Latinoamericano, Rady Biskupów Ameryki Łacińskiej. Tam był papież bł. Paweł VI w 1968 r. i miał ważne przemówienie.

Papież Franciszek ciągle prosi nas wszystkich o modlitwę za Jego osobę i intencje. Zawsze jesteśmy z papieżem i towarzyszymy mu modlitwą i poświęceniem, ale podczas podróży ewangelizacyjnych o wiele bardziej czujemy obowiązek miłości i sprawiedliwości bycia z papieżem, modląc się za Niego, by jego słowa, gesty, czyny docierały do ludzi i otwierały wiele serc na Chrystusa, Księcia pokoju i radości.