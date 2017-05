Papież modlił się w kaplicy Objawień w Fatimie

O pokój i zgodę między narodami błagał papież Franciszek w swej modlitwie w kaplicy Objawień w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie. To w tym miejscu, zwanym Cova da Iria (Dolina Pokoju) w 1917 r. Matka Boża ukazywała się trojgu pastuszków: Hiacyncie i Franciszkowi Marto oraz Łucji dos Santos.

Ojciec Święty przyjechał do sanktuarium ze stadionu miejskiego, na którym wylądował wojskowy helikopter wiozący go z bazy lotniczej Monte Real, oddalonej od Fatimy o 40 km.



Stadion, na którym swe mecze rozgrywa klub Centro Desportivo de Fátima, otrzymał imię Papieża Franciszka – po jego przylocie została odsłonięta tabliczka z nazwą „Estadio Papa Francisco”.



W papamobile Ojciec Święty przejechał ulicami miasteczka do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Entuzjastycznie witało go tam około 300 tysięcy wiernych, zgromadzonych na placu przez bazyliką. Nad ich głowami powiewały flagi wielu państw, w tym także polskie. Papież wolno przejechał przez środek placu, pozdrawiając pielgrzymów.

Pierwsze kroki skierował do znajdującej się po prawej stronie placu kaplicy Objawień, gdzie znajduje się oryginał słynnej w całym świecie figury Matki Bożej Fatimskiej, w której koronie umieszczono kulę, wyjętą z ciała św. Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 r. Figura została ustawiona przed wejściem do kaplicy.

Najpierw Franciszek złożył u stóp figury bukiet białych róż, po czym stojąc, skupiony długo modlił się w ciszy, która panowała także na całym placu. Wiele zgromadzonych tam osób modląc się razem z papieżem, płakało. Niektórzy przynieśli ze sobą własne figury Matki Bożej Fatimskiej. Przed kaplicą obecny był prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa, jak również premier António Costa.

Następnie Ojciec Święty odczytał po portugalsku modlitwę napisaną z okazji swej pielgrzymki do Fatimy. Podziękował Bogu za to, „że w każdym czasie i miejscu, działa w ludzkiej historii”. Wyznał, że błaga „o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami”, przybywając tu „jako prorok i posłaniec, aby obmywać stopy wszystkim, przy tym samym stole, który nas jednoczy”. Maryję, Matkę Miłosierdzia prosił, by spojrzała na radości, ale i na bóle „rodziny ludzkiej, która jęczy i płacze na tym łez padole”.

– Twoim dziewiczym uśmiechem pokrzep radość Kościoła Chrystusowego. Twoim słodkim spojrzeniem umocnij nadzieję Dzieci Bożych. Twoimi modlącymi się dłońmi, które wznosisz do Pana, złącz wszystkich w jedną rodzinę ludzką. O łaskawa, o litościwa, o słodka Dziewico Maryjo, fatimska Królowo Różańca! Spraw, byśmy podążali za przykładem błogosławionych Franciszka i Hiacynty, i tych wszystkich, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii. Tak przemierzymy wszystkie szlaki, będziemy pielgrzymami na wszystkich drogach, obalimy wszystkie mury i pokonamy wszelkie granice, wychodząc ku wszystkim peryferiom, ukazując sprawiedliwość i pokój Boga – modlił się papież. Dodał, że w ten sposób będziemy ukazywać „wszystkim, że Bóg istnieje, że Bóg jest, że Bóg mieszka pośród swego ludu, wczoraj, dziś i po całą wieczność”.

– Zjednoczony z moimi braćmi w wierze, nadziei i miłości powierzam się Tobie. Zjednoczony z moimi braćmi, przez Ciebie poświęcam się Bogu, o Fatimska Dziewico Różańca. I wreszcie, ogarnięty Światłem, które przychodzi do nas z Twoich rąk, będę chwalił Pana przez wszystkie wieki wieków. Amen – zakończył Ojciec Święty.

Like Blessed Paul VI & Pope Benedict XVI before him, #PopeFrancis leaves 24k gold roses for Our Lady of Fatima. #Fatima100. pic.twitter.com/UG5VLNd7mN — Catholic News Svc (@CatholicNewsSvc) May 12, 2017



Złożył u stóp figury złotą różę, dotknął figury i się przeżegnał. Jest to już trzecia złota róża podarowana Matce Bożej Fatimskiej przez papieży: wcześniej taki dar przekazał sanktuarium bł. Paweł VI w 1964 r. i Benedykt XVI w 2010 r. (osobiście podczas wizyty w Fatimie).

Uroczystość zakończyła się papieskim błogosławieństwem.

Kolację papież zjadł w znajdującym się naprzeciwko kaplicy Objawień domu rekolekcyjnym pw. Matki Bożej z Góry Karmel, który będzie jego rezydencją na czas pobytu w Fatimie. O 21.30 (22.30 czasu polskiego) Franciszek wróci do kaplicy Objawień, gdzie pobłogosławi świece, wygłosi słowa pozdrowienia do zebranych, po czym weźmie udział w modlitwie różańcowej.

Sobotę 13 maja Ojciec Święty rozpocznie od spotkania o godz. 9.10 (10.10 w Polsce) z premierem Portugalii António Costą w Domu Matki Bożej z Góry Karmel. O 9.40 (10.40) odwiedzi bazylikę Matki Bożej Różańcowej, w której znajdują się groby trojga pastuszków, którym w 1917 r. objawiła się Matka Boża: Franciszka Marto (1908-19) i jego siostry Hiacynty Marto (1910-20), których beatyfikował również w Fatimie w maju 2000 r. Jan Paweł II, oraz Łucji Dos Santos (1907-2005), której proces beatyfikacyjny wciąż trwa.

O 10.00 (11.00) na placu przed bazyliką rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem i z homilią Ojca Świętego. Będzie to kulminacja obchodów setnej rocznicy objawień Matki Bożej. Na początku liturgii papież dokona kanonizacji rodzeństwa Marto.