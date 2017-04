Papież solidaryzuje się z Wenezuelą i błogosławi Niedzieli Biblijnej w Polsce

Franciszek przed modlitwą Regina Caeli wyraził solidarność z mieszkańcami Wenezueli – zabitymi, rannymi i uwięzionymi – w wyniku ostatnich zajść w tym kraju. Papież wyraził też radość z Niedzieli Biblijnej, która 30 kwietnia odbywa się w polskim Kościele.

Drodzy Bracia i Siostry!

Nieustannie docierają do nas dramatyczne doniesienia o sytuacji w Wenezueli i o zaostrzeniu starć z wieloma zabitymi, rannymi i uwięzionymi. Łącząc się w bólu z rodzinami ofiar, które zapewniam o modlitwach za zmarłych, kieruję stosowny apel do rządu i wszystkich części składowych społeczeństwa wenezuelskiego o unikanie wszelkich dalszych form przemocy, o przestrzeganie praw człowieka i poszukiwanie wynegocjowanych rozwiązań poważnego kryzysu humanitarnego, społecznego, politycznego i gospodarczego, który nęka mieszkańców. Powierzmy Najświętszej Maryi Pannie intencje pokoju, pojednania i demokracji w tym umiłowanym kraju. Módlmy się także za wszystkie kraje przeżywające wielkie trudności. Myślę szczególnie w tych dniach o Republice Macedonii.

Wczoraj w Weronie została ogłoszona błogosławioną Leopoldyna Naudet, założycielka Zgromadzenia Sióstr od Świętej Rodziny. Wychowana na dworze Habsburgów, najpierw we Florencji, a następnie w Wiedniu, już jako dziewczynka wykazywała silne przywiązanie do modlitwy, ale także do posługi wychowawczej. Poświęciła się Bogu i przez różne doświadczenia dotarła do Werony, aby utworzyć tam nową wspólnotę zakonną, pod patronatem Świętej Rodziny, która jest nadal żywa w Kościele. Łączymy się z jej radością i dziękczynieniem.

Dziś we Włoszech przypada Dzień Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcam do wspierania tej ważnej instytucji, która nadal inwestuje w formację młodzieży, aby udoskonalić świat.

Formacja chrześcijańska opiera się na Słowie Bożym. Dlatego z radością przypominam, że także dzisiaj w Polsce odbywa się Niedziela Biblijna. W kościołach parafialnych, w szkołach i w środkach masowego przekazu publicznie odczytuje się fragment Pisma Świętego. Życzę wszelkiego dobra tej inicjatywie.

Wam, drodzy przyjaciele z Akcji Katolickiej, na zakończenie tego spotkania dziękuję serdecznie za waszą obecność! A za waszym pośrednictwem pozdrawiam wszystkie wasze grupy parafialne, rodziny, dzieci i młodzież, młodych i starszych. Podążajcie naprzód!

I swoimi pozdrowieniami ogarniam pielgrzymów, którzy teraz łączą się z nami na modlitwie maryjnej, zwłaszcza tych przybyłych z Hiszpanii, Chorwacji, Niemiec i Portoryko. Razem zwróćmy się do Maryi naszej Matki. Dziękujemy jej szczególnie za podróż apostolską do Egiptu, którą właśnie odbyłem. Proszę Pana, aby pobłogosławił cały naród egipski, tak gościnny, władze oraz wiernych chrześcijan i muzułmanów; i aby obdarzył ten kraj pokojem.