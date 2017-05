Parzno: 195. rocznica urodzin mistyczki i wizjonerki Wandy Malczewskiej

Dokładnie 195 lat temu, 15 maja 1822 roku w Radomiu, przyszła na świat Wanda Justyna Nepomucena Malczewska, prekursorka świeckich katechetów, wychowawczyni prostego ludu wiejskiego, mistyczka i wizjonerka. Tradycyjnie, w rocznicę jej urodzin, do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie k. Bełchatowa, przybywają pielgrzymi, aby modlić się przy jej grobie, znajdującym się w krypcie świątyni.

Tegorocznej pielgrzymce w niedzielę 14 maja przewodniczył bp senior Adam Lepa. „Przybyliśmy tutaj, aby czcigodnej Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej, oddać cześć. Żeby się napawać jej niezwykłą urodą życia. Żeby myśleć o niej, jako o tej, która może być naszą przewodniczką życia. Życia, które prowadzi do Chrystusa. Zauważmy, że ona zrobiła wszystko w swoim życiu, żeby Jezus Chrystus był najważniejszy!” – mówił w homilii biskup senior.

Przybliżając postać Polskiej mistyczki połowy XIX wieku, duchowny wskazał na to, że Wanda Malczewska, była niezwykłą kobietą tamtych czasów. „Mówi się, że była najwybitniejszą mistyczką tej części Europy!” – podkreślił biskup.

„Służebnica Boża, była katechetką, ale także pewnego rodzaju duszpasterzem dla tych, którzy gromadzili się wokół niej. Sprowadzała katechizmy i inne książki do religii. Była nie tylko katechetką, ale całą szkołą” – dodał.

We Mszy św. obok mieszkańców Parzna, uczestniczyli pątnicy, którzy przybyli wraz ze swymi duszpasterzami z Bełchatowa, Buczku, Grocholic, Gomulina, Kluk, Kociszewa, Łodzi, Pożdżenic, Srocka, Wolborza, Zgierza, Zelowa, Żeroni. Przyjechały także dwie pielgrzymki rowerowe z parafii: Narodzenia N.M.P. w Łękawie oraz św. Wojciecha w Dobroniu. Wszyscy przybyli, aby prosić Służebnicę Bożą o wparcie przed Bogiem, w ich trudnych sprawach.

Po zakończeniu Eucharystii, uczestnicy liturgii przeszli w procesji do krypty, znajdującej się pod głównym ołtarzem, by modlić się o łaskę cudu przez wstawiennictwo Wandy Malczewskiej, który to cud, jest niezbędny do jej beatyfikacji.

„Przyjechaliśmy tutaj na rowerach z Łękawy” – powiedziała Ewa Janus, jedna z uczestniczek obchodów. „Jest nas w sumie 16 osób, a najmłodszy pielgrzym ma 6 lat. Ja przyjechałam tutaj, aby prosić Boga za wstawiennictwem Wandy Malczewskiej, o zdrowie dla mojej córki.” – dodała pątniczka.

Wanda Malczewska (1822-1896) urodziła się w Radomiu w rodzinie ziemiańskiej. Po opuszczeniu w wieku 24 lat rodzinnego miasta mieszkała u krewnej w Klimontowie, w klasztorze w Przyrowie. Gdziekolwiek się znalazła, uczyła ubogie dzieci, katechizowała je, rozdawała modlitewniki. Najzdolniejszym pomagała kontynuować naukę.

Była mistyczką, przeżywała Mękę Pańską, miała dar przewidywania przyszłości, pojednania osób skłóconych i rozeznawania powołań. Miała wizje wydarzeń z życia Jezusa, przewidziała też wiele faktów z dziejów Polski, jak zwycięstwo nad bolszewikami w sierpniu 1920 r.

Zmarła w opinii świętości w Parznie, gdzie na plebanii spędziła ostatnie trzy lata życia jako rezydentka. Pochowana jest w tutejszym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do jej grobu pielgrzymują wierni, będący w drodze do dwóch najsłynniejszych polskich sanktuariów maryjnych – na Jasną Górę i do Lichenia.