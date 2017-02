Perkusista Skaldów ambasadorem akcji „Cuda pod dachem”

Jan Budziaszek, perkusista Skaldów, został ambasadorem kampanii „Cuda pod dachem”. Akcja mająca na celu wsparcie franciszkańskiego klasztoru w Chęcinach, prowadzona jest przez krakowską Fundację Brat Słońce.

W ramach prowadzonej inicjatywy zbierane są środki na remont klasztoru franciszkanów w podkieleckich Chęcinach, gdzie zakonnicy prowadzą Centrum Profilaktyki i Leczenia Uzależnień SAN DAMIANO, w którym leczy się młodzież zniewolona nałogami oraz Stowarzyszenie PADRE, dzięki któremu dzieci przedszkolne mogą twórczo poznawać świat.

Niestety burzliwa historia tego miejsca – klasztor pełnił m.in. funkcję więzienia dla powstańców, znajdowały się w nim zakłady mięsne czy nawet restauracja i coctail bar – sprawiła, że obecnie zabudowania klasztorne są w opłakanym stanie. Ambasador akcji opisuje, że w latach 60-tych w ramach trasy koncertowej zespołu, został zaproszony do tejże restauracji.

„Kiedy weszliśmy do gotyckiej sali restauracyjnej wydawało mi się, że kiedyś tu był kościół” – wspomina Jan Budziaszek na nagraniu na kanale YouTube. „Na szczęście po upadku komunizmu miejscowi zaczęli się upominać o klasztor i udało się go odzyskać. Kiedyś ludzie w tym miejscu zatracali swoje dusze, a dziś osoby uzależnione od alkoholu czy narkotyków mogą odzyskiwać własne życie” – dodaje.

Muzyk zachęca do wsparcia charytatywnej akcji krakowskiej fundacji, która może zaradzić awariom, będącym niestety w Chęcinach codziennością – przeciekającemu dachowi, pękniętej rurze czy odpadającemu tynkowi. „To maleńki, jeden grosik na tą fundację, a zobaczycie jak św. Franciszek będzie się wam odwdzięczał. Polecam, bo bardzo się to opłaca. Opłaca się pomóc ojcom franciszkanom” – zapewnia.

Akcja „Cuda pod dachem” trwa już ponad 2 miesiące. Na chwilę obecną udało się zebrać około 46 tys. zł. Potrzeba 500 tys. zł. „Wierzymy, że tak jak przy poprzedniej naszej kampanii ‘Samochód dla Pariacoto’, gdzie pozyskaliśmy ponad 150 000 zł na samochód dla misjonarzy w Pariacoto w Peru, tak i teraz nie zabraknie dobra i hojności darczyńców” – mówi Anna Donabidowicz z Fundacji.

Celem obecnie trwającego etapu jest pozyskanie 160 000 zł na spłacenie długu za remont dachu nad klasztorem, świetlicą dla dzieci Stowarzyszenia PADRE oraz dokończenie prac na dachu kościoła. Kolejne kroki to podwyższenie poddasza w Ośrodku SAN DAMIANO, by stworzyć miejsce dla nowych pacjentów oraz remont dachu na kolejnej części ośrodka, co zapewni młodym pacjentom bezpieczne miejsce powracania do trzeźwości.

W akcję można się włączyć pod adresem www.cudapoddachem.pl. Fundacja Brat Słońce, odpowiedzialna za akcję, została powołana z inicjatywy krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Jej zadaniem jest wspieranie dzieł podejmowanych przez franciszkanów.

Film z Janem Budziaszkiem można obejrzeć tutaj.