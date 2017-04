Piekary k/Krakowa: pół tysiąca młodych na przeglądzie piosenki religijnej

Ponad 500 osób uczestniczy w 32. Przeglądzie Piosenki Religijnej „Vincentiana” 2017, który odbywa się w Piekarach koło Krakowa. Wydarzenie to nie tylko zmagania muzyczne, ale również bogaty program formacji duchowej.

„Dzisiaj młodzież żyje muzyką, więc jest to dla nich najlepsza forma wyrażania swoich uczuć i emocji. Tworzymy tutaj dla nich przestrzeń, by w ten sposób mogli wypowiedzieć także swoją wiarę. I to przez taką formę, w jakiej czują się najlepiej – chóralnie, rockowo czy też popowo” – powiedział współorganizator przeglądu, kl. Artur Wojcieszak.

Jak dodał, udział w „Vincentianie” to dla młodych szansa na rozwój duchowy. „Zarówno w trakcie przygotowywania autorskich utworów o charakterze religijnym, jak i poprzez konferencje, możliwość rozmowy z księżmi i siostrami, a także przebywanie z rówieśnikami, którzy nie wstydzą się wiary” – wyjaśnił.

W niedzielę odbyły się przesłuchania zespołów, które zgłosiły się do części konkursowej przeglądu. Grupy oceniało profesjonalne jury, a w nim m.in. Wacław Jankowski, Jan Budziaszek czy ks. Mikołaj Żebrowski CM. Młodzi artyści musieli zaprezentować dwie piosenki o tematyce religijnej. Jedna z nich musiała dotyczyć św. Wincentego.

„Przesłaniem naszego tekstu było to, że Chrystus puka do drzwi naszego serca i to od nas zależy, czy Go tam wpuścimy. Chcieliśmy pokazać, że św. Wincenty otworzył swoje serce na Boga i dlatego jego całe życie poświęcone bliźniemu jest dla nas inspirującym przykładem” – przyznała Karolina z zespołu „Słowo daję” ze Straszęcina.

Jak podkreślają uczestnicy wydarzenia, muzyka to dobry sposób na to, by mówić o Bogu, zwłaszcza ich rówieśnikom. „Naszą pasją zawsze był śpiew i to po to, by wielbić Pana Boga. Ten sposób wybraliśmy na głoszenie Ewangelii – by pokazywać z radością, że wybieramy Chrystusa” – powiedziała Gosia z zespołu „Quis ut Deus” z Tczewa. Podczas weekendu na scenie przeglądu można było także zobaczyć zawodowych muzyków np. „SOUND’N’GRACE” czy „Muode Kote”.

W poniedziałek młodzież będzie mogła wziąć udział w warsztatach muzycznych, teatralnych czy tanecznych. Wieczorem natomiast odbędzie się gala finałowa przeglądu, podczas której ogłoszeni zostaną zwycięzcy muzycznych zmagań – pierwsze trzy miejsca, nagroda publiczności oraz najlepszy utwór o charakterze wincentyńskim.

Występy młodych chrześcijańskich artystów może obejrzeć każdy – wystarczy przyjechać do Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa i zgłosić swoją obecność w biurze organizatorów. Szczegółowe informacje i plan festiwalu dostępny jest na stronie www.vincentiana.misjonarze.pl.

„Vincentiana” jest przeglądem piosenki religijnej organizowanym przez kleryków Zgromadzenia Księży Misjonarzy od 1984 r. W ciągu 33 lat uczestniczyło w nim blisko 250 zespołów, które tworzyło około 1500 osób. Przez lata na scenie wydarzenia wystąpili m.in. „Pod Budą”, „Skaldowie”, „Perfect”, „TGD”, „Mate.O” czy „Full Power Spirit”.