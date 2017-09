Piekary Śląskie: uroczystość patronalna arch. katowickiej

W Piekarach Śląskich świętowano odpust ku czci Matki Bożej Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji katowickiej. Eucharystii przewodniczył bp Marek Szkudło.

Bp Marek Szkudło przewodniczył Eucharystii sprawowanej w Uroczystość Matki Bożej Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji katowickiej. Msza św. została odprawiona w bazylice w Piekarach Śląskich.

– „Przychodzimy dziś do Ciebie, my, Twój wierny śląski lud, pobłogosław nasze życie, nasz codzienny znój i trud”. Słowa tej pieśni, która tu w Piekarach tak często rozbrzmiewa niechaj będą naszym pozdrowieniem Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – mówił na wstępie Eucharystii ks. Władysław Nieszporek, proboszcz piekarskiej parafii. – Stajemy przed cudownym wizerunkiem Maryi, aby ją prosić o przewodnictwo w wierze. Aby Ją prosić o to, by prowadziła nas do zwycięstwa nad grzechem, nad złem, nad samym sobą, do takiego zwycięstwa, które kończy się niebem – dodał.

Nawiązując do odczytanej Ewangelii o zwiastowaniu, ks. Tomasz Jaklewicz podczas homilii zwrócił uwagę, że Maryja rozważa usłyszane słowo. – Maryja jest dla nas nauczycielką, mistrzynią słuchania słowa Boga – powiedział. Zauważył także, że przychodzące słowo Boga często jawi się jako trudne, pełne znaków zapytania. – Nie oczekujmy tego, że Bóg nam wszystko od razu wyjaśni. On jest większy od naszego rozumu, serca. Ale nie wolno się bać trudności w wierze, pytań, wątpliwości… One są zawsze zaproszeniem do czegoś głębszego, do poszukiwania, są zaproszeniem do głębszego życia – stwierdził kaznodzieja.

Na zakończenie Eucharystii bp Marek Szkudło odmówił modlitwę zawierzenia rodzin i wszystkich zebranych w bazylice, jak i całej archidiecezji Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. – Klęcząc u twych stóp, królowo śląskiej ziemi, prosimy Cię o matczyną opiekę i wstawiennictwo w naszym codziennym podążaniu za Jezusem – brzmiały słowa modlitwy wypowiedziane przez bp. Szkudło.

– Prosiliśmy Boga, żebyśmy przez wstawiennictwo naszej piekarskiej Pani stali się narzędziem budowania sprawiedliwości i miłości społecznej, a więc, żebyśmy stawali się narzędziem ewangelizacji. Bo o to chodzi, abyśmy to nasze życie społeczne przenikali Ewangelią – mówił bp Szkudło na zakończenie Eucharystii.

Hierarcha wskazał także, że „ewangelizacja to nie umiejętność mówienia”. – Ewangelizacja to nie znajomość zasad pedagogiki czy znajomość różnych programów duszpasterskich, ale przede wszystkim moja osobista relacja z Bogiem – dodał.

Nawiązując do słów homilii podkreślił, że „Maryja to jest ten obraz Tej, która słucha, przyjmuje słowo do serca”. – Pamiętajmy, że wszystko zaczyna się od mojej relacji z Bogiem – zakończył.

W Piekarach Śląskich jest czczony wizerunek Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Tytuł ten został nadany przez papieża Jana Pawła II w 1983 r. Termin odpustu jest związany z datą zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Cudowny wizerunek Matki Bożej z piekarskiego sanktuarium jest koronowany koronami papieskimi.