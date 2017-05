Piekary Śląskie: XIV Nocna Pielgrzymka na Jasną Górę

Mszą św. sprawowaną o godz. 19.30 w Piekarach Śląskich rozpoczęła się w sobotę piesza nocna pielgrzymka na Jasną Górę, w której wzięło udział 312 osób. Do Częstochowy pielgrzymi dotarli w niedzielę przedpołudniem, a na pokonanie 60 km potrzebowali niespełna 15 godzin. Jak co roku pielgrzymi ofiarowali trudy wędrówki w intencji prześladowanych chrześcijan, w tym roku, z Pakistanu.

Pielgrzymi rozpoczęli wędrówkę do Częstochowy Mszą św. sprawowaną w z Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich pod przewodnictwem o. Marka Swata OMI, który przez 7 lat posługiwał w Pakistanie.

Pielgrzymka organizowana jest przez świeckich, którzy przed laty odkryli wartość pielgrzymowania, a dziś współpracujących z fundacją Młodzi dla Młodych tworzą pieszą inicjatywę. Zaproszenie jest kierowane także do osób poszukujących i deklarujących się jako niewierzące.

„W wakacje 2006 r. będąc na Mszy w Piekarskiej Bazylice usłyszałem, że jutro do Częstochowy wychodzi piesza pielgrzymka. Wtedy mnie ruszyło. Wróciłem do domu i oznajmiłem mamie, że jutro idę na pielgrzymkę do Częstochowy. Ucieszyła się. Wtedy dokończyłem, że idę sam – w jeden dzień. I tak się zaczęło” – tłumaczy Michał Piec, pomysłodawca ekstremalnej pielgrzymki. Pierwsze wędrówki do Częstochowy odbywały się w ciągu dnia.

„Dwa lata później wraz z kilkoma chłopakami z mojej wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej TAU (Karol, Misiek, Starzu, Świstak i ja), postanowiliśmy wyjść z Piekar o godz. 22.30 i na Jasną Górę dojść przedpołudniem dnia następnego. Nie obyło się, bez wielu przygód, ale ostatecznie dotarliśmy jak trzeba do Tronu Królowej Polski” – dopowiada Piec.

W tym roku w wędrówce do Częstochowy wzięło udział kilku kapłanów i siostry służebniczki.