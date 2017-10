Pielgrzymka maturzystów diecezji warszawsko-praskiej na Jasną Górę

Bądźcie błogosławieństwem dla drugiego człowieka a nie przekleństwem – zaapelował do młodych bp Romuald Kamiński. Ponad tysiąc maturzystów z diecezji warszawsko-praskiej przygotowujących się do egzaminu dojrzałości uczestniczyło dziś w pielgrzymce na Jasną Górę. Przyświecało im hasło „Uczyńcie co Wam powie Syn” nawiązujące do trwającej w diecezji peregrynacji kopii częstochowskiego obrazu. W sanktuarium uczniowie modlili się o pomyślne zdanie matury i dojrzały wybór drogi życiowej.

W czasie Mszy św. biskup koadiutor diecezji warszawsko-praskiej wskazał na Maryję jako na najpewniejszą przewodniczkę na drodze wiary, która pomaga odkrywać Bożą wolę. – Ta która w pełni była otwarta na Boga i Ducha Świętego wspiera nas w zrozumieniu i wypełnieniu naszego powołania – powiedział duchowny.

Przestrzegł młodzież przed zawężaniem pojęcia powołania jedynie do drogi życia kapłańskiego czy konsekrowanego. – Powołanie dotyczy każdego z nas. Jest to bowiem ojcowskie pragnienie Boga, co do drogi życia konkretnego człowieka. W związku z tym nie jest to tylko i wyłącznie sprawa ludzkiej decyzji ale zamysł kochającego Boga – zwrócił uwagę bp Romuald. Podkreślił jednocześnie, że wola Boża jest zanurzona w pełni miłości. – Jezus nie jest typowym terrorystą, który narzuca nam swoje zdanie, ale kimś kto chce ofiarować człowiekowi prawdziwe szczęście – przekonywał duchowny.

Zwrócił uwagę, że powołanie ma charakter indywidualny. – Pan Bóg widzi w nas kogoś wyjątkowego, dlatego posyła każdego z nas na osobną drogę – taką, która będzie tylko jego – tłumaczył biskup.

Podkreślił, że jednym z warunków odkrycia Bożego zaproszenia jest wsłuchiwanie się w Słowo Pańskie oraz poruszenia sumienia. – Żyjemy dziś w natłoku, wręcz jazgocie informacji, które sprawiają, że Bóg ma coraz mniejsze szanse dotarcia do nas ze swoim przesłaniem miłości. Kultura mówiącego Pana jest niezwykle delikatna – ostrzegł duchowny. Zwrócił również uwagę, że cenną wskazówką są poruszenia serca i sumienia oraz słowa drugiego człowieka.

Bp Kamiński podkreślił, że powołanie jest drogą, na której człowiek jest wezwany do służby innym. – Jezus powiedział, że „królować to służyć”. Jakże piękny jest więc człowiek, który umie ofiarować innym to co otrzymał od Boga, a więc swój umysł, serce, ręce, czy swoją tężyznę – mówił kaznodzieja. Przyznał, że inaczej ta służba będzie się wyrażała w życiu kapłańskim czy konsekrowanym a inaczej na drodze życia małżeńskiego.

– Pamiętajmy, że nasze pojawienie się na drodze drugiego człowieka zawsze było dla niego błogosławieństwem a nie przekleństwem – zaapelował do młodzieży.

W programie pielgrzymki znalazły się także konferencja, którą wygłosił ks. Mariusz Czyżewski z Wydziału Nauki Katolickiej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Doroczne spotkanie zwieńczył apel w kaplicy Cudownego Obrazu. W czasie modlitwy zawierzono młodzież i zbliżający się czas egzaminów opiece Maryi.