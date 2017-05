Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śl.: apel o ograniczenie handlu w niedzielę

O ograniczenie handlu w niedzielę apelowali dziś arcybiskupi metropolici wrocławski i katowicki podczas pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. W uroczystości z udziałem ponad 80 tys. wiernych uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda.

Witając zgromadzonych na piekarskim wzgórzu, abp Wiktor Skworc przypomniał, że wolną od handlu niedzielę mają Austria, Grecja, Belgia, Francja, Luksemburg, Norwegia, Holandia, Wielka Brytania.

„Każde z tych państw chroni w ten sposób życie rodzinne i prywatne obywateli. W Niemczech niedziela jest chroniona zapisem w konstytucji, jako wartość i spoiwo wspólnoty narodowej” – podkreślił hierarcha. Dodał, że rozwiązania regulujące rytm pracy i odpoczynku, obowiązujące w wielu nowoczesnych krajach Europy, powinna przyjąć także Polska.

Metropolita katowicki podziękował rządzącym za programy wspierające społeczeństwo, wymieniając program „500+”.

Odnosząc się do problemu imigrantów abp Skworc ocenił, że największe zagrożenie nie przychodzi z zewnątrz. „Najpoważniejszym zagrożeniem jest słabość Europy i Europejczyków spowodowana „utratą pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego; co wywołuje u wielu Europejczyków i Polaków również wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo, majątek, pozostawiony im przez przodków” – powiedział metropolita katowicki.

Istotne miejsce w przemówieniu metropolity katowickiego z piekarskiego wzgórza zajęła sprawa ekologii. Przypominając nauczanie papieża Franciszka, metropolita katowicki zauważył, że środowisko naturalne na Górnym Śląsku ulega poprawie. Zaznaczył, że dzisiaj to nie przemysł ciężki jest pierwszym sprawcą zatrucia środowiska naturalnego lecz my sami: mieszkańcy miast i gmin.

„Nie wolno, ogrzewając mieszkanie lub dom, przyczyniać się do „małych katastrof ekologicznych” – apelował abp Skworc.

Nawiązując do ogłoszonego przez Sejm RP roku 2017 jako Roku Trzeźwości, abp Skworc opowiedział się za ustawowym zakazem reklamy alkoholu w mediach oraz rewizję przez samorządy wszystkich koncesji na sprzedaż alkoholu.

Metropolita katowicki przywołał także postacie ks. Alojzego Ficka oraz ks. Franciszka Blachnickiego, którzy podejmowali inicjatywy na rzecz trzeźwości. Zwrócił uwagę, że w tym roku mija 60 lat od powstania „Krucjaty Wstrzemięźliwości” – wielkiego dzieła odnowy moralnej narodu, zainicjowanego przez ks. Blachnickiego. W roku 1960 komunistyczna Służba Bezpieczeństwa zlikwidowała centrum „Krucjaty Wstrzemięźliwości” i aresztowała ks. Blachnickiego – przypomniał abp Skworc.

„Nie możemy udawać, że problem uzależnienia od alkoholu nie istnieje i to w każdym środowisku. To sprawa dotyczy nas wszystkich. Dlatego nas wszystkich dotyczy podjęcie troski o trzeźwość, trwanie w trzeźwości i dążenie do abstynencji” – dodał hierarcha.

Tradycyjnie liturgii podczas pielgrzymki przewodniczył metropolita krakowski. W tym roku po raz pierwszy był to abp Marek Jędraszewski.

Homilię wygłosił abp Józef Kupny, który zachęcał, by „iść i głosić to, że Bóg jest miłością”. Wskazał, że „wolna niedziela to nie tylko problem pracownika, ale to też problem rodziny, która czeka na to, żeby razem przebywać. To problem dzieci, które czekają na mamę”.

Metropolita wrocławski zaapelował o systemowe rozwiązania problemu „frankowiczów”. Poruszył także sprawę górnictwa zaznaczając, że „dobry stan górnictwa to aktywne życie społeczne tego regionu”.

„Życie ucznia Chrystusa przebiega pomiędzy twardym stąpaniem po ziemi, a wpatrywaniem się w niebo. Jest ciągłym napięciem miedzy tym co na ziemi, a tym, co w niebie” – tłumaczył abp Kupny.

W dzisiejszych uroczystościach uczestniczył m.in. bp Mosese Hamungole z Zambii, gdzie pracują misjonarze z archidiecezji katowickiej oraz jeden z nich, ks. Waldemar Potrapeluk, który przebywa tam od 25 lat. Obecny był także bp Celestin-Marie Gaoua z Togo. „Dziękujemy za obecność, świadectwo i prosimy o budzenie misyjnego ducha!” – mówił, witając gości, abp Skworc.

Nabożeństwo majowe, wieńczące pielgrzymkę piekarską, poświęcone zostało sprawie trzeźwości. Bp Tadeusz Bronakowski mówił, że „dzisiaj pijemy o 40% więcej, niż w czasach PRL”. Wskazał, że niepokojącym jest fakt, że mimo tego „wiele osób uważa, że nic złego się nie dzieje”. – Niemal 2/3 Polaków uważa, że alkohol jest towarem jak każdy inny i jego sprzedaż nie wymaga specjalnych restrykcji. W tych poglądach jesteśmy jednym z najbardziej proalkoholowych społeczeństw w Europie – powiedział przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej pielgrzymi przybywają na różne sposoby. Część z nich przyjeżdża prywatnie, inni w zorganizowanych pielgrzymkach z poszczególnych parafii archidiecezji katowickiej. Są też liczne grupy mężczyzn, którzy co roku przybywają do Piekar na piechotę.

Niektórzy do Piekar doszli po ponad 50-kilometrowym marszu. – Wyszliśmy w sobotę w południe. Rozpoczęliśmy od Mszy św. w kościółku akademickim w Rybniku i idziemy. Jesteśmy kameralną pielgrzymką – mówią pątnicy z Rybnika.

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jest jedyną taką pielgrzymką stanową w Polsce. Tradycja pielgrzymowania trwa już ponad 350 lat i corocznie gromadzi przed obliczem piekarskiej Pani około 100 tys. mężczyzn. W sierpniu odbywa się druga stanowa pielgrzymka do Piekar Śląskich. Wówczas do Matki Bożej pielgrzymują kobiety.