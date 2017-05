Strażacy zawodowi i ochotnicy z Warmii i Mazur przybyli do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Była to pierwsza w historii wojewódzka pielgrzymka strażaków.

– W tym szczególnym miejscu chcemy wsłuchiwać się w słowa Maryi oraz Jezusa. Chcemy sprawować dziękczynną Eucharystię, dziękując za opiekę nad nami i naszymi rodzinami oraz za 25 lat istnienia państwowej Straży Pożarnej. Chcemy jednocześnie prosić o dalszą opiekę i błogosławieństwo – mówił ks. Andrzej Bawirsz, kapelan strażaków.

Mszy św. w intencji spokojnej i pomyślnej służby przewodniczył metropolita warmiński abp Józef Górzyński. – Potrzebni nam są tacy ludzie jak wy: którzy chcą służyć i są gotowi poświęcić się dla ochrony innych. To właśnie wspaniała cecha – zdolność do złożenia ofiary – mówił podczas homilii abp Górzyński. Zaznaczył również, że Maryja pomaga każdemu odnaleźć właściwą drogę i podejmować odpowiednie działania.

– Naszym punktem odniesienia powinien być zawsze Jezus Chrystus. On sam o sobie powiedział, że jest drogą. Drogą dla każdego z nas. Na Niego też zawsze wskazywała Maryja. Już w Kanie Galilejskiej powiedziała „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” jakby wyznaczając nam kierunek naszego działania – mówił metropolita.

Do Gietrzwałdu przybyło kilkuset strażaków z całego województwa. – Oczywiście naszą główną intencją jest prośba o opiekę podczas służby. O to chcemy prosić Maryję oraz św. Floriana. Ale każdy ma też jakąś swoją własną intencję – każdy ma za co dziękować czy o co prosić – mówią strażacy.

Wojewódzka pielgrzymka strażaków do Gietrzwałdu zainaugurowała wojewódzkie obchody Dnia Strażaka.