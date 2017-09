Piotr Żyłka o abp. Rysiu: człowiek głęboko zasłuchany w głos Boga i wiernych

Arcybiskup Ryś jakąkolwiek decyzję czy też działanie rozpoczyna od wsłuchania się w słowo Boże. Każde nasze spotkanie robocze dotyczące wspólnego projektu zawsze zaczynało się modlitwą czy odczytaniem fragmentu Pisma św. – powiedział o abp. Grzegorzu Rysiu Piotr Żyłka, redaktor naczelny portalu Deon.pl, z którym arcybiskup-nominat łódzki niejednokrotnie współpracował.

Jak przyznał Piotr Żyłka, pierwsze jego wspomnienie dotyczące abp. Rysia związane jest z rekolekcjami u krakowskich dominikanów i trudnością, jaką sprawiły mu początkowe minuty głoszonego wtedy nauczania. „Jednak po przemyśleniu jego słów już wiedziałem, że jest to kapłan maksymalnie zanurzony w słowie Bożym. Otworzył on wtedy przede mną perspektywy, których dotąd w Kościele nie usłyszałem” – wspomniał.

Redaktor zaznaczył, że z krakowskiego biskupstwa Grzegorza Rysia najbardziej zapamięta właśnie sposób głoszenia przez niego słowa Bożego. „Jego nauczanie zawsze skłania do głębokiej refleksji albo popycha do konkretnych czynów względem siebie czy bliźniego. Nie sposób pozostać na nie obojętnym” – stwierdził.

Dodał, że to, co wyróżnia arcybiskupa to jego ogromne zaufanie do świeckich, z którymi współpracuje. „Jest takie przekonanie, że na spotkaniach z biskupem świeccy słuchają tylko jego dyspozycji. W przypadku abp. Rysia jest odwrotnie. On słucha przedstawianych pomysłów i idei, akceptuje je i zachęca do działania. Spotkanie z nim to doświadczenie hierarchy, który naprawdę wsłuchuje się w głos zwykłych ludzi, chcących zaangażować się w życie Kościoła” – powiedział.

Ocenił, że do arcybiskupa-nominata bardziej pasuje słowo „pasterz” niż „hierarcha”. „To pasterz zawsze otwarty na ludzi. Nie boi się prostych gestów – budującego słowa czy zwyczajnego przytulenia. Te ludzkie gesty sprawiają, że wierni nie czują dystansu, nie odbierają go jako biskupa zamkniętego w jakimś pałacu, ale człowieka bardzo blisko nich” – podkreślił Żyłka.