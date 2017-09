Płock: 166. Piesza Pielgrzymka do sanktuarium maryjnego w Skępem

„Z Różańcem przez życie” – pod takim hasłem przebiegała 166. Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej – Królowej Mazowsza i Kujaw w Skępem, gdzie czczona jest cudowna figura Matki Bożej. Wzięło w niej udział około 270 pątników, dziękując Maryi za ocalenie Płocka przed zarazą, która panowała w mieście 166 lat temu oraz prosząc o błogosławieństwo dla Ojczyzny.

Pątnicy wyruszyli z płockiej Fary 6 września, po Mszy św., którą sprawował dla nich bp Mirosław Milewski: „Gdy zamyka i sprzedaje się kościoły, a buduje meczety; gdy chrześcijan chce się traktować jak `sektę`; gdy Europę trawi gorączka spowodowana najazdem obcych, dla których chrześcijaństwo jest religią `niewiernych`, proszę gorąco was wszystkich – odmawiajcie różaniec! Niech to będzie wasza codzienna, ukochana modlitwa” – prosił wiernych biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Zgodnie z tradycją wyjściu oraz powrotowi pielgrzymki towarzyszyły dźwięki tarabanu – zabytkowego bębna. Około 270 pątników wzięło udział w uroczystościach odpustowych w sanktuarium maryjnym z okazji uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Odnowili także złożone przed laty przez przodków przyrzeczenia.

W trakcie pielgrzymki podczas Mszy św. przed obrazem Matki Bożej w Żurawinie modlili się za zmarłych pielgrzymów. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku, a kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski. Poza tym pątnicy uczestniczyli w Apelach Jasnogórskich m.in. w Bożewie i Skępem.

Głównym przewodnikiem pielgrzymki oraz grupy białej był ks. Arkadiusz Czubakowski, wikariusz parafii św. Bartłomieja. Przewodnikiem grupy błękitnej był ks. Mariusz Majczak z parafii Ducha Świętego. Funkcję kierownika pielgrzymki od ponad 30 lat pełni Wojciech Popielski.

W czasie drogi pielgrzymom towarzyszyło też kilku innych duchownych: ks. kan. Stanisław Kaźmierczak – proboszcz parafii w. Jadwigi Królowej w Płocku, ks. prał. Wiesław Gutowski – proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku, ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, ks. prof. dr hab. Andrzej Gretkowski.

Każdego dnia uczestnicy pielgrzymki pokonywali około 30 km. Najwięcej pielgrzymów do Skępego szło z parafii Ducha Świętego, św. Bartłomieja, św. Jadwigi Królowej. Byli też pojedynczy pielgrzymi spoza Płocka, na przykład z Pruszkowa, Warszawy, Gąbina czy Dobrzykowa. W gronie pątników były zarówno dzieci na wózkach, jak i seniorzy.

Tegoroczne pielgrzymowanie nie było łatwe: szczególnie podczas drogi do Skępego często padał deszcz, natomiast w czasie powrotu (pieszo powróciło około 100 pątników) pogoda była ciepła i słoneczna.

Na zakończenie pielgrzymki pątnicy wzięli udział w Mszy św. w kolegiacie św. Bartłomieja. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. inf. prof. Wojciech Góralski: „Bóg ustawicznie zasiewa dobre ziarno w ludzkich sercach przez Maryję, pośredniczkę łask. To Ona pomogła wrzucić i w Wasze serca ziarno wiary, miłości, ufności, otuchy, prawdy, radości życia i duchowej dojrzałości. Chodzi tylko o to, by to ziarno teraz kiełkowało miłością ku Bogu i ludziom, i by przyniosło obfity plon” – podkreślił kaznodzieja.

Dodał też, że Maryja to „patronka dorodnego ziarna wrzuconego w ojczystą glebę”, niezwykły symbol siewu, dzieciństwo bowiem to „okres siejby”. A dobry siewca to ten, który ma silną wiarę, że Bóg rozmnoży wrzucone ziarno, by w odpowiednim czasie powstał z niego życiodajny chleb; że ciche ziarno przyniesie szumiący kłos pełen zboża. Ciche narodziny Maryi i następujący potem czas czekania na pojawienie się Chrystusa „jest znakiem rodzenia się wyczekiwanego plonu”.

Ks. Góralski głosił też, że pątnicy polecali Matce Bożej potrzeby Ojczyzny „rozdartej niezgodą, waśniami i podziałami”. Usilnie prosili Maryję, która jest Królową Polski, o wstawiennictwo u Syna w sprawach, które od pewnego czasu bardzo nękają i niepokoją: o społeczne porozumienie i zrozumienie, o należyty ład społeczny i pokój, o właściwy kształt Polski, o jej autonomię, o wierność prawdziwym wartościom.

Pielgrzymkę do Skępego organizuje parafia farna pw. św. Bartłomieja w Płocku. Tradycja pielgrzymowania do słynącego z łask najstarszego na Ziemi Dobrzyńskiej sanktuarium maryjnego w Skępem sięga XVII wieku. Czczona jest tam figura Matki Bożej Skępskiej: wykonana z drewna, o wysokości 96 centymetrów, z datą na cokole 1496, zwanej także Królową Mazowsza i Kujaw. Pierwszą płocką „kompanię” (tak nazywają ją najstarsi pątnicy) do Matki Bożej Skępskiej zorganizowali w 1631 r. członkowie bractwa św. Różańca oo. dominikanów. Kiedy w 1851 r. epidemia cholery dziesiątkowała mieszkańców Płocka, ci wyruszyli z płockiej Fary, aby błagać o ocalenie dla ludności miasta.

Gdy modlitwy i prośby zostały wysłuchane, pątnicy płoccy złożyli przysięgę, że co roku będą pielgrzymować do Skępego, dziękując za łaskę ocalenia Płocka. Od tamtych lat o pielgrzymce mówi się, że jest „zaprzysiężona”. Mieszkańcy Płocka każdego roku wypełniają przyrzeczenia przodków, a zarazem wypraszają łaski potrzebne w codziennym życiu. Przerwę w pielgrzymowaniu płocka „kompania” miała tylko w czasie II wojny światowej w latach 1940-1944.