Płock: 900 osób weźmie udział w jubileuszowym X Maratonie Biblijnym

Około 900 osób zapoznało się z treścią ksiąg Pisma św. w czasie X Płockiego Maratonu Biblijnego, który rozpoczął się 15 maja w bazylice katedralnej płockiej: „Wpisujemy się tym wydarzeniem w obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich” – zapewniła Danuta Janicka z Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, które inicjuje maraton. Konkurs zaplanowano w 15 parafiach diecezji płockiej.

Po raz dziesiąty Akcja Katolicka Diecezji Płockiej w dniach 15-31 maja, organizuje w diecezji Maraton Biblijny. Rozpoczął się on Mszą św. w płockiej bazylice katedralnej, której przewodniczył proboszcz parafii katedralnej ks. kan. Stefan Cegłowski. W kazaniu podkreślił, że Biblia jest Księgą Życia, dlatego warto ją często czytać i studiować, zgodnie z hasłem Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego „Weź i czytaj!”.

„Biblia przenika naszą wiarę, wpływa na nią, zawiera wiele modlitw. Także w katedrze płockiej znajduje się wiele akcentów malarskich poświęconych Biblii, na przykład postacie czterech ewangelistów. Jeden z takich symboli można zobaczyć idąc do kaplicy Najświętszego Sakramentu. To znak, że Pismo św. prowadzi nas wprost do Pana Jezusa, który umiłował nas wcześniej niż my Jego” – zaznaczył duszpasterz.

Jako pierwsza w katedrze czytana była Księga Rodzaju. Poszczególne fragmenty czytali m.in. prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, jego zastępca Roman Siemiątkowski, dyrektor Książnicy Płockiej Joanna Banasiak, członkowie stowarzyszeń katolickich i uczniowie płockich szkół.

W dniach 16-31 maja dzieło będzie kontynuowane w parafiach diecezji płockiej: Płock-Radziwie, Bieżuń, Nowy Dwór Mazowiecki, Gostynin, parafia Świętego Krzyża w Płocku, parafia św. Wojciecha w Nasielsku, parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie, parafia Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, Dzierżenin, parafia św. Mateusza w Pułtusku, parafia św. Wojciecha w Płocku, Opinogóra, Łęg Probostwo, Bielsk.

Łączny czas czytania Biblii wyniesie około 120 godzin. Wierni przeczytają wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu. Łączny czas czytania wyniesie ponad 120 godzin. W wydarzenie zaangażowanych będzie 900 osób.

„Organizując Maraton Biblijny wpisujemy się w obchody 100. rocznicy Objawień Fatimskich, oraz w tematykę roku duszpasterskiego `Idźcie i głoście`. Jest to także nasza odpowiedź w 26. rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Płocku, który powiedział do nas w 1991 r. na Jasnej Górze, że `Kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa!`” – informuje Danuta Janicka z Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, z inicjatywy której odbywa się X Płocki Maraton Biblijny.