Płock: Diecezjalna Rada Duszpasterska o Roku św. Stanisława Kostki

O unikatowych dokumentach rzymskich dotyczących św. Stanisława Kostki, obchodach jego roku w Polsce i diecezji płockiej oraz o bieżących sprawach diecezjalnych rozmawiano 4 listopada podczas spotkania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Spotkaniu przewodniczył biskup płocki Piotr Libera, a jego gościem był ks. prał. dr hab. Waldemar Turek, patrolog, pracownik Stolicy Apostolskiej, wykładowca uczelni rzymskich, kapłan diecezji płockiej.

Ks prał. dr hab. Waldemar Turek zaznaczył, że w archiwach rzymskich jest mało dokumentów dotyczących polskiego świętego Stanisława Kostki, jezuity, pochodzącego z Rostkowa koło Przasnysza w diecezji płockiej (1550-1568). Przyznał, że jest to Święty „trochę zapomniany”. Udało mu się jednak dotrzeć do kilku dokumentów, które jeszcze nie widziały światła dziennego.

I tak na przykład w Archiwum Głównym księży jezuitów odnalazł „List trzech świętych”, w którym św. Piotr Kanizjusz w 1567 r. pisał do św. Franciszka Borgiasza (wówczas przełożonego generalnego jezuitów) o przyszłym św. Stanisławie Kostce: że jest to „prawy młodzieniec, którego w Wiedniu nie ośmielono się przyjąć do zakonu jezuitów [ponieważ było to wbrew woli jego rodziców], ale można się po nim spodziewać wiele dobrego”.

Patrolog wymienił także list z tego samego roku, odnaleziony w tym samym archiwum, częściowo napisany przez Świętego oraz list z jego autentycznym podpisem, w którym jest on opisany jako młodzieniec „zdolny i pokorny”, który bardzo dobrze rokuje na przyszłość.

Gość z Rzymu omówił także inne zachowane świadectwa: marmurową rzeźbę Pierre`a Legrosa w kościele św. Andrzeja na Kwirynale, przedstawiającą moment śmierci św. Stanisława, zmarłego prawdopodobnie na malarię 15 sierpnia 1568 r. oraz obraz ukazujący go z różnymi świętymi, autorstwa Tomasza Minardiego. Odczytał także wiersz, który na część Świętego napisał Cyprian Kamil Norwid – obaj pochodzili z tych samych stron.

Ks. Waldemar Turek przytoczył również korespondencję królów polskich, dotyczącą Świętego z Rostkowa: Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego, w którym ten ostatni prosił o rychłą kanonizację Stanisława Kostki. Udało się też odnaleźć tzw. listy dekretalne, zawierające m.in. opis życia i formułę kanonizacyjną: „Tak bardzo byśmy pragnęli, żeby nie był to Święty zapomniany” – zapewnił prelegent.

Bp Piotr Libera stwierdził, że Młodzieniaszek z Rostkowa jest „chlubą kraju i diecezji”, którą trzeba się pochwalić przed Kościołem w Polsce z okazji 450. rocznicy jego narodzin dla nieba. Zapowiedział publikację o Świętym, obchody Roku św. Stanisława Kostki 2018, przyjętego już przez Episkopat Polski oraz list pasterski KEP.

„W Stanisławie Kostce trzeba dostrzec Świętego w wymiarze europejskim i ogólnopolskim, on uosabia najlepsze tradycje Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W dziesiątkach katedr znajdują się poświęcone mu obrazy. Reprezentuje on międzynarodowy ruch kontrreformacji. Jego wstawiennictwu przypisuje się zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem w 1621 roku i pod Beresteczkiem w czasie powstania Chmielnickiego w 1651 roku. Od 1919 roku jest patronem stowarzyszeń młodzieżowych w diecezji, od 1962 roku ma swoją litanię” – wymienił hierarcha.

Podkreślił też, że obchody Roku św. Stanisława Kostki w diecezji płockiej zbiegną się z pierwszym w historii Synodem Biskupów o młodych, ogłoszonym przez jezuitę papieża Franciszka: „To nie była jakaś cukierkowa postać, ale Boży buntownik, który, posługując się hasłami ze Światowych Dni Młodzieży – zszedł z kanapy” – mówił bp Libera.

Dodał też, że Kościół płocki czyni starania, aby św. Stanisław Kostka stał się głównym patronem diecezji; zapowiedział wydanie znaczka z jego wizerunkiem przez Pocztę Polską; wyznaczenie kościołów, w których będzie można uzyskać odpust zupełny i inaugurację roku w diecezji – 6 stycznia 2018 roku, podczas Orszaku Trzech Króli.

Z kolei ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej wymienił główne inicjatywy Roku św. Stanisława Kostki w diecezji. Wśród nich m.in. centralną uroczystość diecezjalną 19 sierpnia w Rostkowie, Zebranie Plenarne KEP w dniach 26-27 września w Płocku, Dni Pastoralne pt. „Młodzież – wiara – powołanie”, wydanie modlitewnika, peregrynację relikwii po dekanatach, utworzenie fanpage`u na Fb, hasztagu #Kostka.450, zakładki o roku na stronie www. diecezji: „Chcemy uwspółcześnić tę postać” – zadeklarował duchowny.

W czasie spotkania omówiono także bieżące sprawy diecezjalne m.in. dotyczące odchodzenia młodych od Kościoła, małej liczby powołań do kapłaństwa w diecezji czy większego zaangażowania Rad Parafialnych w wydarzenia diecezjalne.

Diecezjalną Radę Duszpasterską powołał biskup płocki Piotr Libera. Tworzy ją około 60 osób: księży, świeckich, braci i sióstr zakonnych, wywodzących się z różnych środowisk w diecezji. Sekretarzem rady jest ks. dr Łukasz Zdunkiewicz z wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Płockiej. Celem działalności rady jest m.in. pomoc biskupowi diecezjalnemu w pełnieniu przez niego misji pasterskiej. Rada zbiera się dwa razy w roku: wiosną i jesienią. Podczas spotkań poruszane są sprawy związane z aktualnymi problemami duszpasterskimi w Kościele diecezjalnym i powszechnym.