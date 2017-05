Płock: Diecezjalna Rada Ruchów o potrzebie współpracy i inicjatywach diecezjalnych

O potrzebie współpracy między ruchami i stowarzyszeniami oraz o zaplanowanych przedsięwzięciach ewangelizacyjnych, rozmawiali uczestnicy Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej, która odbyła się w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Spotkaniu Rady w jej nowym składzie przewodniczył bp Piotr Libera.

Bp Piotr Libera podczas spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim stwierdził, że uczestnicząca w nim tak duża liczba liderów ruchów i stowarzyszeń stanowi o bogactwie lokalnego Kościoła. Ich działalność to rodzaj duszpasterstwa apostolskiego w diecezji, a ich członkowie włączają się w lokalne wymiary życia kościelnego.

Zwrócił też uwagę, że potrzebne jest zjednoczenie wszystkich grup w diecezji: działających na ziemi mazowieckiej, kurpiowskiej, dobrzyńskiej. Poza tym to ważne, że Radę stanowią w równych proporcjach księża i świeccy.

„Planujmy razem, ale zachowujmy specyfikę ruchów i stowarzyszeń, do których należymy. Działajmy na rzecz ewangelizacji ludzkich serc i budujmy Kościół Boży. Należy pokonywać pokusę indywidualizmu, współpracować, bo tylko współpraca pomoże grupie, która na przykład przeżywa trudności. W jedności siła” – zaakcentował biskup płocki.

Mówiąc o roli ruchów i stowarzyszeń stwierdził też, że są one podmiotami działania ewangelizacyjnego, inspirują przedsięwzięcia, wychodzą z inicjatywami. Prosił, aby nie dublować swoich działań i „nie wyważać drzwi już przez kogoś wyważonych”.

Pasterz Kościoła płockiego skierował też prośbę do duchowieństwa i świeckich, aby wzajemnie słuchali swoich rad i podpowiedzi. Może się jednak zdarzyć tak, że ksiądz będzie musiał interweniować, aby „przypomnieć działanie zgodne z Ewangelią i nauką Kościoła”. Poza tym zwrócił uwagę na konieczność informowania o wszystkich akcjach biskupa diecezji „zgodnie z zasadą jedności i posłuszeństwa”.

Dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji w Kurii Diecezjalnej przedstawiła obecnym sposób funkcjonowania Rady według obowiązującego statutu, przyjętego przez 43. synod diecezjalny: „Rada nie jest po to, aby reprezentować siebie. Ma to być jedno ciało, które służy diecezji, `myśli diecezją`, pracuje dla jednego Kościoła. Członkowie Rady powinni się dobrze znać, gdyż to ułatwi pracę i dążenie do wspólnego celu. Jesteśmy różnorodni w jedności, działajmy w jedności i symbiozie, wspierajmy się wzajemnie” – zachęciła ewangelizatorka.

Nowy przewodniczący Rady ks. Andrzej Janicki podkreślił, że ważnym celem jest zjednoczenie grup i działań ewangelizacyjnych, stworzenie wzajemnych relacji. Zaprosił jej członków do udziału we wspólnym dniu skupienia, aby „stworzyć płaszczyznę rozmowy, odczytać wezwanie, które kieruje Duch Święty”. Poprosił także o wewnętrzną modlitwę, „słuchanie siebie nawzajem i bycie w jedności z biskupem”.

W czasie dyskusji głos zabrał m.in. ks. Cezary Siemiński, moderator diecezjalny Ruchu Rodzin Nazaretańskich, który zwrócił uwagę na rolę prowadzonych w parafiach rekolekcji kerygmatycznych. Stwierdził, że one „ożywiają parafię”, muszą być jednak dobrze przygotowane, ze świadectwami, które nie są zbyt „pobożnościowe”. Natomiast Ewa Kozłowska-Głębowicz z Bractwa św. Antoniego zaprosiła na prowadzone w Sanktuarium w Ratowie spotkania z psychologiem dla osób w pewnym sensie zagubionych czy będących w depresji.

Z kolei ks. Rafał Winnicki, duszpasterz Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Płockiej im. św. Łukasza Ewangelisty zaprosił do udziału w Kursie „Jezus według czterech Ewangelii” dla ekip kerygmatycznych, a ks. Łukasz Zdunkiewicz z wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej opowiedział o planowanym na 6 maja w Gostyninie „Sacrosongu” oraz o planowanej na jesień diecezjalnej pielgrzymce do Fatimy.

Ponadto Stowarzyszenie Rodzin Katolickich inicjuje w Płocku 11 czerwca Marsz dla Życia i Rodziny, a 28 maja – pielgrzymkę do relikwii św. Joanny Beretty Molli w Płocku-Imielnicy.

Natomiast 3 czerwca w katedrze płockiej odbędzie się czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego, inicjowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji, do którego mogą się włączyć chętne ruchy, a Duszpasterstwo Akademickie „Petroklezja” 26 maja organizuje „Wieczór Chwały” w amfiteatrze, włączony do programu płockich „Juwenaliów”. Być może latem zorganizowana zostanie też ewangelizacyjna „Przystań Miłosierdzia”.

W programie spotkania znalazło się także wręczenie nominacji członkom nowo powołanej na okres 3 lat Rady. Dokonano też wyboru dwóch sekretarzy tego gremium: zostali nimi Marzenna Matkowska ze Szkoły Nowej Ewangelizacji i Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Zebranie zakończono wspólną modlitwą za przyczyną Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Płockiej została powołana przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Tworzy ją ponad 40 osób, przewodniczących i moderatorów ruchów i stowarzyszeń katolickich, działających w diecezji oraz księży, którzy pełnią funkcje asystentów kościelnych stowarzyszeń. Przewodniczącym nowo powołanej na okres 3 lat Rady jest ks. Andrzej Janicki, pracownik Sądu Biskupiego Płockiego. Celem działalności Rady jest popieranie misji ruchów katolickich w Kościele i społeczeństwie. Jej zadaniem jest m.in. koordynacja wspólnych inicjatyw.