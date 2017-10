Płock: księża referenci rozmawiali o inicjatywach misyjnych

Omówienie akcji Kolędników Misyjnych w Polsce i w diecezji płockiej, formy pomocy uchodźcom, działalność Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego oraz sprawozdanie ze wsparcia misjonarzy z diecezji znalazły się w programie jesiennego spotkania dekanalnych referentów ds. misji 12 października w Płocku. Uczestniczył w nim również biskup płocki Piotr Libera.

Bp Libera podczas spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odniósł się do trwającego miesiąca różańcowego. Poprosił o wytrwałość w modlitwie, kierowanej w intencji misjonarzy i misjonarek, o sprawowanie Mszy św. za misjonarzy, o modlitwę o nowe powołania misyjne. Zaznaczył też, że diecezja płocka ma wieloletnią tradycję wspierania dzieła misyjnego i wielu jej kapłanów wybierało pracę na terenach misyjnych.

Hierarcha przypomniał też, że dzisiaj Kościół wspomina bł. Jana Beyzyma, który pracował na Madagaskarze wśród trędowatych, beatyfikowanego przez Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich w 2002 r. Jest to „wspaniały przykład polskiego misjonarza i orędownika”. Wspomniał również o wystawie o kard. Adamie Kozłowieckim na Papieskim Uniwersytecie w Rzymie. Ten słynny misjonarz był m.in. ojcem Soboru Watykańskiego II, a jego grób znajduje się w Zambii, gdzie żył i pracował misyjne.

Podczas spotkania z dekanalnymi referentami ds. misji Anna Sobiech z Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci mówiła o konieczności pomocy dzieciom w Syrii i Libanie. – W Libanie jest obecnie 1,5 mln uchodźców, a więc co trzeci mieszkaniec jest w tym momencie uchodźcą. Brakuje tam wody i żywności, a pomocy potrzebują także dzieci libańskie. Również w tym kraju prowadzona jest akcja Kolędników Misyjnych, którzy idą do innych rodzin, dzieląc się radością wiary i mając świadomość solidarności z innymi dziećmi świata – relacjonował gość spotkania.

Sobiech zachęciła także do wykorzystywania w działaniach misyjnych filmów „Save the Children”, dostępnych w internecie. Ponadto zinterpretowała logo Sekretariatu Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. – Są to dwie dłonie w geście modlitwy, symbolizujące otwartość i gotowość do pomocy. Promowała również odblaski misyjne, które służą bezpieczeństwu dzieci oraz przedstawiła prezentację o tym, jak organizowana jest akcja Kolędników Misyjnych w różnych diecezjach w Polsce – tłumaczyła.

Z kolei s. Monika Juszka przedstawiła zebranym 3-letni program Młodzieżowego Wolontariatu Misyjnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, będący „odpowiedzią na to, co dalej robić z dziećmi z ognisk misyjnych”. Proponowany tok działania, to: formacja, współpraca i misje. W cyklu formacyjnym w ciągu 10 miesięcy odbywa się 10 spotkań. – Formujemy młodzież, aby potem współpracowała w środowisku lokalnym, ze swoim proboszczem, a także zrobiła coś dla Kościoła powszechnego – stwierdziła zakonnica.

Zachęciła także do korzystania z materiałów przygotowanych przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, w których znajdują się wskazówki, co robić aby Młodzieżowy Wolontariat Misyjny działał aktywnie i profesjonalnie. Zaznaczyła również, że wolontariat ten nie przygotowuje bezpośrednio do wyjazdu na misje, choć być może w przyszłości zechcą tam wyjechać osoby już dorosłe, wywodzące się z niego.

Ponadto podczas spotkania ks. Grzegorz Mierzejewski, diecezjalny referent ds. misji i były misjonarz w Peru, przedstawił prezentację multimedialną z pobytu w Kamerunie świeckiej misjonarki Aleksandry Golińskiej, stomatologa z Płocka, która przez trzy miesiące leczyła zęby kameruńskim dzieciom.

Zapoznał też duszpasterzy z misyjnym sprawozdaniem finansowym: dotacja roczna dla 11 misjonarzy z diecezji płockiej wynosi po 1.000 dolarów. Pomoc doraźna, to: 6.000 euro dla Kazachstanu na kupno i remont plebani (Miva Polska przyznała tam także 4.000 euro na zakup samochodu); 7.000 dolarów na remont kaplicy i plebanii w Armenii; 10.000 dolarów na budowę świetlicy parafialnej dla dzieci i młodzieży w Zambii, 4.000 euro na remont kaplicy w Islandii i 5.600 zł na nagłośnienie procesyjne w Peru.

Ponadto diecezja płocka przekazała 5.000 zł dla wolontariuszy „Dzieła na misji” w Afryce oraz 4.000 zł dla seminarium duchownego we Lwowie.

Duszpasterze misyjni zastanawiali się także, w jaki sposób ożywić i poprawić frekwencję podczas diecezjalnego spotkania Kolędników Misyjnych, odbywającego się zawsze w styczniu.