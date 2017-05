Płock: kustosze sanktuariów rozmawiali o różnych formach duszpasterstwa

Misteria Męki Pańskiej, Noce Nikodema, Dni św. Antoniego, pielgrzymki i nabożeństwa w konkretnych intencjach, to tylko niektóre z inicjatyw duszpasterskich, prowadzonych na terenie sanktuariów w diecezji płockiej. Spotkanie kustoszów sanktuariów diecezjalnych odbyło się 26 maja w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku. Przewodniczył mu biskup płocki Piotr Libera.

Prowadzący spotkanie z udziałem kustoszy sanktuariów diecezjalnych bp Piotr Libera zaznaczył, że przesłanką do jego zorganizowania są dokumenty 43 Synodu diecezjalnego, dotyczące duszpasterstwa sanktuaryjnego i pielgrzymkowego.

Przypomniał, że na terenie diecezji płockiej istnieje dziewięć sanktuariów maryjnych, dwa dedykowane świętym: Antoniemu i Stanisławowi Kostce oraz jedno Bożego Miłosierdzia. Ponadto zaznaczył, że poza tym istnieją miejsca, które sanktuariami formalnie nie są, ale pielgrzymuje do nich wielu wiernych.

W czasie spotkania bp Libera zaznaczył też, że „chrześcijaństwo rodziło się z pielgrzymek”. Zachęcił do organizowania w sanktuariach katechez i otwierania się na formy nowej ewangelizacji.

Gościem spotkania był ks. prał. prof. dr hab. Daniel Brzeziński, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu „Anselmianum” w Rzymie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który przedstawił list apostolski papieża Franciszka „Sanctuarium in Ecclesia”, ogłoszony 1 kwietnia. Przenosi on kompetencje dotyczące sanktuariów z Kongregacji ds. Duchowieństwa na Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Liturgista przypomniał, że sanktuaria (według kan. 230 KPK) to miejsca, do których za aprobatą ordynariusza miejsca pielgrzymują liczni wierni „z powodu szczególnej pobożności”. Opisując papieski dokument zauważył, że sanktuaria posiadają w Kościele znaczenie symboliczne, od pierwszych wieków związane były z Jezusem Chrystusem, a pierwszą znaną pątniczką była Egeria (IV wiek), która opisała miejsca święte w Ziemi Świętej. Potem pielgrzymi zaczęli się udawać do grobów apostołów, związanych z Matką Bożą, świętymi i błogosławionymi.

„W sanktuariach potwierdzamy swoją tożsamość jako ludzi wierzący. One wpływają na życie ludzi i na historię narodów – na przykład sanktuarium na Jasnej Górze. One dają niezastąpioną możliwość dla dzieła ewangelizacji w naszych czasach, pozwalają wytchnąć pielgrzymom, dają siłę do nawrócenia, ewangelizowanie odbywa się w nich przez świadectwo” – cytował ks. Brzeziński.

Dodał, że w dokumencie papieskim stwierdzono także m.in. że sanktuarium jest miejscem świętym, w którym głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów i świadectwo miłosierdzia – wyrażają zadania ewangelizacyjne Kościoła. Poza tym odtąd w gestii Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji będzie m.in. ustanawianie sanktuariów międzynarodowych, promocja duszpasterstwa sanktuariów jako centrów nowej ewangelizacji, dowartościowanie kulturalne i artystyczne sanktuariów jako szczególny sposób ewangelizacji Kościoła „poprzez drogę piękna”.

Organizator spotkania w Opactwie ks. Andrzej Pieńdyk, diecezjalny referent duszpasterstwa sanktuaryjnego, a także rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku opowiedział o trwającej rozbudowie tego miejsca, która szybko postępuje. Także pozostali kustosze opowiedzieli o tym, czym duszpastersko żyją prowadzone przez nich sanktuaria. Są to na przykład Misteria Męki Pańskiej czy spotkania młodych Campo Bosco (Czerwińsk), nabożeństwa dla małżeństw, które straciły dziecko lub na nie oczekują (Skępe), Noc Nikodema (Sierpc), Wieczerniki Maryjne (Obory), nabożeństwo ku czci Świętej Rodziny (Osiek Rypiński).

Ponadto wielu wiernych gromadzi kult Sługi Bożego Bernarda Kryszkiewicza (Przasnysz), Ogólnopolska Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do św. Stanisława Kostki (Rostkowo), pielgrzymka diecezjalna Kół Różańcowych i dziecięcych Kół Misyjnych (Smardzewo), pielgrzymki o trzeźwość narodu (Popowo), Dni św. Antoniego i projekty społeczne (na przykład dla osób z depresją) (Ratowo). Wszyscy duszpasterze podkreślali też, że do miejsc kultu, którymi się opiekują, przybywa w licznych pielgrzymkach wielu wiernych.

W spotkaniu w Płocku uczestniczyli kustosze (najczęściej proboszczowie) kilkunastu sanktuariów diecezjalnych, znajdujących się na terenie diecezji płockiej. Kolejne spotkanie zaplanowano za rok w Czerwińsku.