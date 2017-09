Płock: motocykliści modlili się na zakończenie sezonu

Około tysiąca motocyklistów wzięło udział w Mszy św. podsumowującej sezon motocyklowy, która odprawiona została 23 września na Starym Rynku w Płocku, w sąsiedztwie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przewodniczył jej diecezjalny duszpasterz motocyklistów ks. Dariusz Skoczylas: „Czy twój duchowy GPS prowadzi cię do Jezusa?” – pytał motocyklistów. W programie spotkania znalazła się też parada motocyklowa i pokaz jazdy ekstremalnej.

Modlitewne dziękczynienie za bezpieczny sezon motocyklowy odbyło się w diecezji płockiej po raz szósty. Msza św. została odprawiona na Starym Rynku w Płocku. Mszy św. przewodniczył ks. Dariusz Skoczylas, duszpasterz motocyklistów w diecezji płockiej. W kazaniu przestrzegł motocyklistów, że nie mają prawa zabijać innych i siebie, nie mają prawa narażać siebie i innych na utratę życia ani ryzykować swojego życia w imię wolności poruszania się na drodze czy ulegając wpływom innych.

Przypomniał, że w czasie Mszy św. padają słowa: „Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi” – „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. Łacińskie słowo „tollo” znaczy nie tylko gładzić, ale też znosić, a od słowa „tollo” pochodzi pojęcie „tolerancja” rozumiane jako znoszenie czegoś lub kogoś.

„Baranek Boży przez to gładzi grzechy świata, że bierze je na siebie, podnosi je w górę, znosi, toleruje – nie w sensie obojętnego przyzwolenia, tylko cierpliwego znoszenia ciężaru tych nieprawości. Jeśli Jezus znosi moje grzechy, to czy ja nie powinienem mieć odwagi znoszenia czyichś grzechów, albo tym bardziej czyichś defektów, wad, pomyłek, słabości? – pytał ks. Skoczylas.

Dodał też, że gdy czasami trudno znosić czyjeś zachowanie na drodze i trudno zrozumieć, że ktoś niemądrze i niebezpiecznie się porusza, do wtedy powinien sobie przypomnieć, że „właśnie Baranek Boży znosi i jego nie zawsze właściwe i poprawne zachowanie”.

„Mamy GPS – system nawigacji satelitarnej, który ma nas zaprowadzić tam, gdzie chcemy. Czy masz taki GPS w swojej duszy, w swoim życiu, wśród ludzi, że zaprowadzi cię on do Jezusa ? Czy usłyszysz w duszy `dotarłeś do celu`, `dotarłeś do Jezusa`?” – zastanawiał się kaznodzieja.

Po Mszy św. kilka tysięcy motocyklistów (m.in. z Płocka, Gdańska, Warszawy, Bydgoszczy, Torunia) przejechało w paradzie ulicami miasta do Centrum Widowiskowo-Sportowego Orlen Arena.

Tam zaplanowano tam wiele atrakcji m.in. pokazy akrobacji na motocyklach, konkursy dla dzieci, propagowanie bezpiecznej jazdy i zachowań na drodze. Płocczanie mogli obejrzeć na przykład formację Streets Owners – widowiskowy pokaz jazdy motocyklem w świetle laserów, pokaz stuntu motocyklowego (jazdy akrobatycznej) w wykonaniu Macieja „Dop” Bielickiego z Płocka, wysłuchać zespołu Tajm, obejrzeć finał zawodów rolkowych oraz „Strefę Kobiet”. Imprezę poprowadził Aleksander Ostry z Antyradia.

Zakończenie sezonu motocyklowego w diecezji płockiej zorganizowało Stowarzyszenie Ego Sum Via przy współpracy z ks. Dariuszem Skoczylasem, duszpasterzem motocyklistów w diecezji płockiej, proboszczem parafii św. Kazimierza w Lucieniu.